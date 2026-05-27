West Ham chốt tương lai Nuno Santo

West Ham xác nhận huấn luyện viên Nuno Espirito Santo sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB ở mùa giải tới dù "The Hammers" không thể trụ lại Premier League.

Nuno Espirito Santo sẽ tiếp tục dẫn dắt West Ham

Sau các cuộc đàm phán giữa đôi bên, West Ham United chính thức thông báo xác nhận sự tin tưởng tuyệt đối vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha, theo Telegraph.

Bất chấp việc đội bóng phải chia tay Premier League, ban lãnh đạo "The Hammers" tin rằng Nuno là người phù hợp nhất để cùng câu lạc bộ chinh chiến tại Championship vào mùa giải tới.

"Nuno bày tỏ cam kết sắt đá với câu lạc bộ. Ông ấy quyết tâm đưa West Ham trở lại Premier League ngay lập tức, và đó là mục tiêu không thể bàn cãi", thông cáo của West Ham khẳng định.

Niềm tin này dựa trên kinh nghiệm xương máu của Nuno tại giải hạng Nhất, nơi ông từng đưa Wolverhampton lên ngôi vô địch với 99 điểm vào năm 2018.

Sự ở lại của Nuno diễn ra trong bối cảnh West Ham vừa trải qua một mùa giải 2025/2026 đầy thất vọng. Dù chiến đấu ngoan cường và đánh bại Leeds United 3-0 ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, chiến thắng này vẫn không đủ để cứu vãn đội bóng.

Với 39 điểm, West Ham kém đối thủ cùng thành phố là Tottenham đúng 2 điểm, sau khi Spurs trụ hạng nhờ trận thắng tối thiểu Everton.

HLV Nuno tiếp quản đội bóng từ tháng 9 năm ngoái sau khi Graham Potter bị sa thải. Dù chỉ giành được 12 chiến thắng trong 37 trận dẫn dắt, ban lãnh đạo vẫn cho rằng đội bóng có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt dưới thời của ông.

Hiện tại, ngoài vấn đề chuyên môn, trọng trách lớn nhất của Nuno phải ổn định phòng thay đồ trước làn sóng tháo chạy của các ngôi sao như Jarrod Bowen, Aaron Wan-Bissaka và Matheus Fernandes.

