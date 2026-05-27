Man City sắp rung chuyển?

Giữa lúc Man City sắp nhận phán quyết vụ 115 cáo buộc tài chính, sự ra đi của Pep Guardiola càng khiến tương lai đội bóng trở nên đầy bất ổn.

Guardiola rời đi khi Man City sắp nhận phán quyết vụ 115 cáo buộc tài chính.

Theo một nguồn tin nội bộ từng đưa ra tuyên bố chính xác về việc Guardiola rời Man City vào đầu tháng 5, phán quyết liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League được cho là đang tiến rất gần thời điểm công bố.

Khi ngày phán quyết cận kề, mùa hè 2026 tưởng như là cuộc chuyển giao bình thường của Man City dần bị phủ mây mờ bởi những dấu hỏi lớn.

Nỗi ám ảnh kéo dài

Truyền thông Anh tiết lộ quyết định cuối cùng có thể được đưa ra trong vài tuần tới. Thông tin này phần nào trùng khớp với nhận định của một số chuyên gia tài chính bóng đá. Quá trình đánh giá hồ sơ được cho là bước vào giai đoạn cuối và việc công bố chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là sự trùng hợp giữa thời điểm Guardiola rời Man City và thời điểm phán quyết dự kiến được đưa ra. Sau gần một thập kỷ dẫn dắt đội bóng, việc ông chia tay Etihad vào giai đoạn nhạy cảm này mở ra nhiều câu hỏi.

Liệu đó chỉ là sự kết thúc tự nhiên của một chu kỳ, hay có mối liên hệ nào đó với diễn biến pháp lý đang bao trùm CLB?

Việc Guardiola rời đi cùng với phán quyết vụ 115 cáo buộc vi phạm tài chính có thể đẩy Man City vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Cần nhấn mạnh rằng các cáo buộc tài chính liên quan đến giai đoạn từ 2009 đến 2018, trong khi Guardiola tiếp quản Man City từ năm 2016. Điều này đồng nghĩa, nếu có bất kỳ vi phạm nào được xác định trong giai đoạn trước, tác động trực tiếp đến triều đại của ông sẽ mang tính chất gián tiếp hơn là toàn diện.

Tuy nhiên, trong trường hợp có kết luận nghiêm trọng, không ít ý kiến vẫn đặt ra khả năng các danh hiệu trong giai đoạn liên quan có thể bị xem xét lại.

Một số kịch bản được giới chuyên môn nhắc tới, dù vẫn chỉ mang tính giả định, bao gồm án trừ điểm nặng từ 40 đến 60 điểm, hoặc các hình thức xử phạt đặc biệt nếu vi phạm được chứng minh là có hệ thống và kéo dài.

Thậm chí, có quan điểm cho rằng những danh hiệu giành được trong giai đoạn bị điều tra có thể đối mặt với nguy cơ bị tước, dù đây là kịch bản gây tranh cãi lớn trong giới bóng đá Anh.

Man City rung chuyển

Đáng chú ý, nếu một án phạt trừ điểm ở mức cao nhất được áp dụng, Man City có thể rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Khi đó, cấu trúc cạnh tranh của Premier League sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, từ cuộc đua vô địch cho tới cuộc chiến trụ hạng.

Ngoài ra, một số chuyên gia như Kieran Maguire cũng nhấn mạnh Premier League không có thẩm quyền trực tiếp để giáng hạng đội bóng, khiến trừ điểm trở thành biện pháp khả thi nhất nếu có vi phạm.

Man City có thể bị trừ 60 điểm nếu bị kết luận có tội.

Trong bối cảnh đó, sự ra đi của Guardiola cùng với một loạt nhân sự quan trọng khác như Bernardo Silva hay John Stones và dàn ban huấn luyện, càng khiến giai đoạn chuyển giao tại Man City trở nên đáng chú ý hơn.

Không ít người đặt câu hỏi liệu đây có phải là sự kết thúc của một chu kỳ thành công, hay chỉ là bước chuẩn bị cho một giai đoạn biến động lớn hơn đang đến gần.

Hiện tại, tất cả chỉ dừng ở mức chờ đợi. Nhưng chính khoảng trống thông tin kéo dài khiến mỗi diễn biến liên quan đến Man City trở nên khó đoán. Trong khi đó, phán quyết cuối cùng hứa hẹn có thể làm rung chuyển sân Etihad.

Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Man City có thể bước vào một cuộc biến động chưa từng có trong kỷ nguyên hiện đại.

Cầu thủ Arsenal vỡ òa cảm xúc với chức vô địch Rạng sáng 20/5, Arsenal chính thức đăng quang Premier League 2025/26 sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1.