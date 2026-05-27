Tình thế đảo ngược với Grealish

Tương lai của tiền vệ Jack Grealish tại Man City đang xuất hiện bước ngoặt mới sau khi HLV Pep Guardiola chia tay đội.

Theo Mirror, tân HLV Enzo Maresca muốn trực tiếp nói chuyện với Grealish để thuyết phục tiền vệ người Anh tiếp tục gắn bó với Man City. Đây được xem là bước ngoặt lớn bởi Grealish từng không còn nằm trong kế hoạch của Guardiola và phải chuyển sang Everton theo dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua.

Mối quan hệ giữa Grealish và Guardiola được cho là rạn nứt từ cuối mùa trước. Ngôi sao 30 tuổi thậm chí bị loại khỏi danh sách tham dự FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, trước khi quyết định tìm kiếm thử thách mới tại Everton nhằm cứu vãn sự nghiệp.

Dù có thời điểm chơi khá ấn tượng tại Everton, mùa giải của Grealish lại khép lại sớm vì chấn thương nứt xương bàn chân hồi tháng 1. Chấn thương này khiến anh bỏ lỡ FIFA World Cup 2026 cùng tuyển Anh.

Trước đó, Grealish gần như đã xác định tương lai lâu dài của mình không còn thuộc về Man City nếu Guardiola tiếp tục tại vị. Everton cũng muốn mua đứt cựu đội trưởng Aston Villa. Tuy nhiên, sự ra đi của Guardiola có thể khiến tình hình thay đổi.

Theo Mirror, Maresca tin rằng Grealish vẫn đủ khả năng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống mới của Man City. Tiền vệ người Anh sẽ bước vào năm cuối hợp đồng từ tháng tới và dự kiến trở lại tập trung cùng đội bóng vào tháng 7 để chuẩn bị cho tour du đấu châu Á.

Dù trải qua giai đoạn khó khăn, Grealish vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng đội tại Etihad, đặc biệt là Erling Haaland. Anh cũng từng là nhân tố chủ chốt trong hành trình giành cú ăn ba lịch sử của Man City cách đây ba năm.

