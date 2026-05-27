CĐV Arsenal và MU ẩu đả dẫn đến tử vong

Một CĐV Arsenal được cho là đã thiệt mạng tại Uganda sau vụ ẩu đả với người hâm mộ Manchester United trong ngày “Pháo thủ” đăng quang Premier League.

Chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của Arsenal khiến cộng đồng CĐV phấn khích tột độ.

Không khí ăn mừng chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm của Arsenal đã bị phủ bóng bởi bi kịch xảy ra tại Uganda.

Theo cảnh sát Kampala, một CĐV Arsenal tên Denis đã tử vong sau cuộc xô xát với người được cho là fan Manchester United.

Vụ việc xảy ra tối 25/5, chỉ ít giờ sau khi Arsenal đánh bại Crystal Palace 2-1 để chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League dưới thời Mikel Arteta.

Tại Uganda, nơi Arsenal sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử của “Pháo thủ”.

Theo thông tin từ cảnh sát, Denis, 34 tuổi, theo dõi trận đấu tại một điểm xem bóng đá công cộng ở khu Bakuli, thủ đô Kampala. Sau trận, anh xảy ra tranh cãi với một người đàn ông tên Musiramu, được xác định là CĐV MU.

Người phát ngôn cảnh sát Kampala, Rachel Kawala, cho biết mâu thuẫn nhanh chóng leo thang thành ẩu đả. Nghi phạm bị cáo buộc đánh Denis vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất và tử vong tại chỗ.

“Chúng tôi đang truy tìm nghi phạm và tiếp tục điều tra vụ việc”, bà Kawala nói.

Truyền thông Uganda cho biết vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực liên quan tới bóng đá tại quốc gia Đông Phi này. Premier League có sức hút đặc biệt lớn tại Uganda, nơi người hâm mộ thường tụ tập đông đúc ở các điểm chiếu công cộng để theo dõi các trận đấu.

Tuy nhiên, sự kình địch giữa CĐV các đội bóng lớn như Arsenal, MU hay Chelsea cũng nhiều lần dẫn tới các vụ xô xát đáng tiếc trong những năm gần đây.

Trong ngày Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài hơn hai thập kỷ, bi kịch ở Kampala trở thành mặt tối đáng buồn phía sau những màn ăn mừng cuồng nhiệt của bóng đá.

