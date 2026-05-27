Bài học MU khiến Arsenal run rẩy ở chung kết Champions League

  • Thứ tư, 27/5/2026 05:41 (GMT+7)
Điềm báo kém may mắn từ MU hay Leverkusen gần đây khiến Arsenal có lý do để lo lắng trước chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5.

Arsenal đang bất bại tại Champions League mùa này

Sau 20 năm kể từ thất bại trước Barcelona năm 2006, Arsenal lại giành quyền vào chung kết Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid mùa này với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.

Ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, thầy trò Mikel Arteta đang "bất khả chiến bại" với 14 trận không thua (11 thắng, 3 hòa), giữ sạch lưới 9 trận và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 6 bàn.

Tuy nhiên, chính sự hoàn hảo này lại làm dấy lên một nghịch lý khó hiểu. Càng bất bại, càng dễ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Ở mùa giải năm nay, tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Benfica của Mourinho dù bất bại vẫn mất ngôi vương vào tay Porto, hay Al-Hilal ngậm ngùi chấp nhận về nhì tại Saudi Pro League sau Al-Nassr bất chấp việc không thua trận nào.

Manchester United cũng từng giữ thành tích bất bại tại Europa League ở mùa giải năm ngoái trước khi để thua Tottenham với tỷ số tối thiểu 0-1.

Xa hơn, ở trận chung kết Europa League mùa giải 2023/2024, Bayer Leverkusen cũng bất ngờ phơi áo 0-3 ở cuộc chạm trán Atalanta dù là đội được đánh giá cao hơn.

Tất cả thống kê kể trên về lý thuyết không mang đến giá trị về mặt chuyên môn, nhưng có thể khiến những cổ động viên "Pháo thủ" tin vào yếu tố tâm linh hoàn toàn có lý do để lo lắng.

Trong bối cảnh bị đánh giá thấp hơn nhà đương kim vô địch PSG đôi chút, đại diện Bắc London sẽ phải nỗ lực hết mình nếu muốn có lần đầu tiên giành chiếc cúp tai voi danh giá.

Huy Trưởng

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

