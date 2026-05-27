Chelsea trao đổi 5 cầu thủ với Newcastle

Chelsea và Newcastle đang thảo luận hàng loạt thương vụ lớn, với ít nhất 5 cầu thủ xuất hiện trong kế hoạch mua bán giữa đôi bên vào hè 2026.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 còn chưa chính thức mở cửa nhưng Chelsea và Newcastle đã sớm tạo nên một trong những cuộc đàm phán đáng chú ý nhất Premier League.

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, hai CLB đang bàn thảo về ít nhất 5 cầu thủ trong một “vòng xoay chuyển nhượng” phức tạp.

Chelsea được cho là muốn đưa Lewis Hall trở lại Stamford Bridge sau mùa giải nổi bật của hậu vệ 21 tuổi tại Newcastle. Hall ra sân 45 trận trên mọi đấu trường và trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi của “Chích chòe” ở mùa giải vừa qua.

Đội bóng thành London xem anh là phương án thay thế dài hạn cho Marc Cucurella, người đang nhận được sự quan tâm từ Barcelona.

Không dừng ở đó, Chelsea còn hỏi mua hai trụ cột tuyến giữa của Newcastle là Sandro Tonali và Bruno Guimaraes. Trong bối cảnh Newcastle trải qua mùa giải thất vọng với vị trí thứ 12 Premier League, khả năng đội chủ sân St James’ Park cân nhắc bán bớt ngôi sao để tái thiết không bị loại trừ.

Ở chiều ngược lại, Newcastle quan tâm tới Liam Delap và Josh Acheampong của Chelsea. Delap từng là mục tiêu của Newcastle trước khi gia nhập Chelsea với giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ này không cạnh tranh được suất đá chính và chỉ ghi một bàn sau 28 lần ra sân tại Premier League.

Trong khi đó, Acheampong được đánh giá giàu tiềm năng nhưng không hài lòng vì thời lượng thi đấu giảm mạnh ở giai đoạn cuối mùa. Dù Chelsea chưa muốn bán đứt hậu vệ 20 tuổi, phương án cho mượn vẫn có thể được tính tới.

Nguồn tin tại Anh cho biết các cuộc thương lượng đang diễn ra thuận lợi nhờ mối quan hệ tốt giữa giới chủ đôi bên.

Chelsea hiện cũng theo dõi thêm Nick Woltemade, tiền đạo từng được Newcastle chiêu mộ với giá kỷ lục từ Stuttgart nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng hoàn toàn.

Biểu cảm của Thiago Silva khi chứng kiến Chelsea thảm bại Danh thủ Brazil có mặt trên sân Stamford Bridge để theo dõi màn đọ sức giữa đội bóng cũ Chelsea với đối thủ Nottingham Forest thuộc vòng 35 Premier League đêm 4/5, Chelsea nhận thất bại 1-3 và tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

