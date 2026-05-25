Thảm hoạ Chelsea đang chờ sẵn Alonso

Chelsea khép lại mùa giải bằng hình ảnh hỗn loạn, bạc nhược và thiếu kỷ luật, để lại cho Xabi Alonso một phòng thay đồ đầy vấn đề hơn là nền tảng cho cuộc tái thiết.

Đêm 24/5, Sunderland ăn mừng tấm vé Europa League như một kỳ tích lịch sử, còn Chelsea thì rời sân Ánh sáng với bộ mặt của một tập thể mất phương hướng.

Thất bại 1-2 ở vòng cuối Premier League không đơn thuần khiến đội bóng thành London văng khỏi mọi đấu trường châu Âu mùa tới. Nó còn phơi bày toàn bộ sự đổ vỡ trong nội bộ đội bóng từng được xem là ứng viên trở lại Champions League.

Điều đáng lo với Chelsea không nằm ở tỷ số, mà ở thái độ thi đấu. Daily Mail mô tả đây là một tập thể “thiếu nghiêm túc và đầy cảm giác đặc quyền”.

Ngoài Levi Colwill còn chơi với tinh thần chiến đấu, phần còn lại của hàng thủ giống như đã buông xuôi từ trước khi trận đấu bắt đầu.

Chelsea thủng lưới từ một tình huống bóng dài đơn giản. Malo Gusto phản lưới nhà theo cách khó hiểu.

Wesley Fofana thì nhận thẻ đỏ trong lúc đội nhà đang bế tắc, đánh dấu chiếc thẻ đỏ thứ 10 của Chelsea mùa này. Một con số phản ánh rõ sự mất kiểm soát trong cách vận hành tập thể.

Điều cay đắng hơn với người hâm mộ Chelsea là Sunderland chiến thắng nhờ tinh thần và khát vọng, thứ mà đội bóng áo xanh gần như không còn.

Bốn năm trước, Sunderland còn đá ở League One và giờ họ chuẩn bị bước ra châu Âu. Trong khi đó, Chelsea với đội hình tiêu tốn hàng tỷ bảng lại kết thúc mùa giải bằng sự thất vọng và những lời xin lỗi.

HLV tạm quyền Calum McFarlane thừa nhận Chelsea đáng ra phải ở Champions League với chất lượng đội hình hiện có.

Hàng loạt vấn đề ở Chelsea đang chờ Alonso giải quyết.

Nhưng vấn đề của Chelsea mùa này chưa bao giờ chỉ là chuyên môn. Đó là sự thiếu ổn định, thiếu bản lĩnh và một phòng thay đồ không còn tạo cảm giác về một tập thể cùng chiến đấu cho mục tiêu chung.

Xabi Alonso sẽ đến Stamford Bridge trong mùa hè với danh tiếng của một HLV hiện đại và giàu cá tính chiến thuật. Nhưng điều chờ ông không phải một đội bóng sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu, mà là một tập thể cần thanh lọc mạnh mẽ.

Không có cúp châu Âu đồng nghĩa Chelsea không cần duy trì đội hình quá đông. Một cuộc tháo chạy hoàn toàn có thể xảy ra.

Wesley Fofana nhiều khả năng không phải cái tên duy nhất nằm trong danh sách thanh lý. Tương lai Enzo Fernandez cũng trở nên khó đoán giữa tin đồn tái hợp Enzo Maresca tại Manchester City.

Ngay cả Cole Palmer, người ghi bàn đẹp nhất trận, cũng không còn duy trì được sự bùng nổ từng khiến cả Premier League phải chú ý. Chelsea hiện tại không thiếu tài năng, nhưng lại thiếu sự gắn kết và tính kỷ luật của một đội bóng lớn. Đó mới là bài toán khó nhất dành cho Xabi Alonso.

