Sunderland lập kỳ tích sau 51 năm, Chelsea ôm hận

Đêm 24/5, Sunderland đánh bại Chelsea 2-1 để giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1974.

Sunderland lập kỳ tích.

Trên sân khách, Chelsea cần 3 điểm để nuôi hy vọng dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, người hâm mộ "The Blues" lại sớm thất vọng khi chứng kiến đội bóng con cưng để Sunderland chọc thủng lưới đến 2 bàn.

Hy vọng vừa bị dập tắt lại được thắp lại với đội bóng thành London, khi ở trận cùng giờ, Manchester United "hỗ trợ" Chelsea bằng vệc dẫn Brighton 3-0. Cùng lúc, Chelsea ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Lúc này, Palmer cùng đồng đội chỉ cần ghi thêm một bàn là sẽ có vé dự Conference League nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại (7 so với 6). Vào thời điểm quyết định, đoàn quân áo xanh lại tự tay ném đi lợi thế khi Wesley Fofana dính thẻ đỏ và phải rời sân từ phút 62.

Trong khoảng thời gian còn lại, Sunderland duy trì sự tập trung để bảo toàn lợi thế mong manh, qua đó tạo nên cú nhảy vọt thần kỳ từ vị trí thứ 11 lên thứ 7, đồng nghĩa với tấm vé dự Europa League, giải đấu cúp châu Âu đầu tiên của "Mèo đen" kể từ UEFA Cup Winners' Cup 1973/74.

Ở chiều ngược lại, Chelsea có mùa giải tệ hại khi chỉ đứng thứ 10. Mùa tới, Xabi Alonso tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge và sẽ dành sự tập trung cho các giải đấu quốc nội.

Chung cuộc, Arsenal, Man City, MU, Aston Villa và Liverpool là 5 đại diện của Ngoại hạng Anh ở Champions League 2026/27, Sunderland và Bouremouth giành vé dự Europa League, còn Brighton góp mặt ở Conference League.

