Pháp nhận tin vui trước thềm ra quân

Trung vệ William Saliba được xác định đã bình phục chấn thương và sẵn sàng xung trận gặp Senegal ở bảng I vào ngày 17/6 tới.

Saliba được dự đoán sẽ kịp trở lại trong trận ra quân của Pháp tại World Cup 2026.

Theo nhà báo Fabrice Hawkins, trung vệ này đã chính thức nuốt trọn giáo án tập luyện cùng toàn đội tại Boston (Mỹ) vào ngày 13/6 (giờ địa phương). Trước đó, người hâm mộ tuyển Pháp được phen thót tim khi Saliba bước vào giải đấu với chấn thương lưng tái phát từ trận chung kết Champions League.

Thậm chí, những báo cáo ban đầu còn lo ngại Saliba có thể lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. HLV Didier Deschamps đã nhanh chóng lên tiếng xoa dịu dư luận. Bản thân Saliba cũng củng cố thêm niềm tin khi có màn trình diễn ấn tượng trong 45 phút ở chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland hôm 8/6.

Giờ đây, khi tuyển Pháp đang hừng hực khí thế hướng tới chảo lửa MetLife, Saliba được kỳ vọng sẽ hoàn toàn sung mãn để xuất phát ngay từ đầu, tạo thành bức tường thành vững chãi bên cạnh Dayot Upamecano hoặc Ibrahima Konate.

Sự tái xuất của Saliba mang ý nghĩa sống còn với tuyển Pháp, đặc biệt là khi đối thủ Senegal sở hữu một hàng công bùng nổ, giàu tốc độ và nền tảng thể lực sung mãn. Việc có trong tay một trong những trung vệ hay bậc nhất châu Âu giúp HLV Deschamps vơi đi nỗi lo nơi hậu phương.

Không chỉ tuyển Pháp thở phào, những người hâm mộ Arsenal cũng có thể yên tâm về lực lượng chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở mùa giải tới. Bỏ lại sau lưng những hoài nghi, Saliba tái xuất đang tiếp thêm sự tự tin to lớn để tuyển Pháp bắt đầu hành trình trở lại ngôi vương World Cup.

World Cup 2026: Đội tuyển Pháp và hành trình tìm lại ngôi vương đã mất Không quá khi nói Pháp là đội sở hữu thành tích tốt nhất tại những kỳ World Cup gần đây. Mùa hè 2026, họ được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.