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Thể thao

Tom Cruise hôn tay vợ Beckham gây tranh cãi

  • Chủ nhật, 14/6/2026 12:55 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Khoảnh khắc tưởng chừng chỉ mang tính xã giao giữa Tom Cruise và Victoria Beckham bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận ở lễ vinh danh David Beckham tại Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Khoảnh khắc gây tranh cãi.

Hôm 13/6 tại California, cựu đội trưởng tuyển Anh được ghi tên trên Đại lộ Danh vọng, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp và sức ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao. Buổi lễ có sự tham dự của gia đình Beckham cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng, gồm người bạn thân lâu năm Tom Cruise.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào nhân vật chính, dư luận lại đổ dồn sự chú ý vào đoạn video ghi lại cảnh tương tác giữa tài tử Hollywood và Victoria Beckham.

Trong lúc David Beckham phát biểu, Tom Cruise được nhìn thấy bước tới chạm nhẹ vào vai Victoria, sau đó cầm tay và cúi xuống hôn lên bàn tay của cựu thành viên nhóm Spice Girls. Victoria đáp lại bằng nụ cười thân thiện, trong khi Romeo Beckham ngồi ngay bên cạnh chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người cho rằng cử chỉ của Tom Cruise có phần thân mật, đặc biệt khi Victoria Beckham là phụ nữ có gia đình. Không ít bình luận hài hước và các bức ảnh chế cũng xuất hiện xoay quanh khoảnh khắc này.

Tuy nhiên, một bộ phận lớn người hâm mộ lại lên tiếng bảo vệ nam diễn viên. Theo họ, đây đơn thuần là hành động lịch thiệp quen thuộc của một quý ông dành cho người bạn thân lâu năm.

Thực tế, Tom Cruise và gia đình Beckham duy trì mối quan hệ thân thiết suốt hơn hai thập kỷ. Ngôi sao loạt phim Mission: Impossible thường xuyên xuất hiện tại những cột mốc quan trọng của nhà Beckham và được xem là một trong những người bạn nổi tiếng thân thiết nhất của cựu danh thủ người Anh.

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Minh Nghi

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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