Tuyển Anh đang thắng Messi và Ronaldo tại Việt Nam?

Từ Maradona, Ronaldo đến Beckham, Messi hay Ronaldo, lịch sử hâm mộ World Cup tại Việt Nam phản ánh rõ cách người Việt tiếp cận bóng đá qua từng thế hệ.

Có lẽ Anh là đội được yêu thích nhất ở Việt Nam.

World Cup luôn là giải đấu đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam.

Khác với Euro hay Champions League, đây là thời điểm những người vốn cổ vũ các CLB khác nhau tạm gác lại màu áo quen thuộc để tìm cho mình một đội tuyển quốc gia đồng hành trong suốt một tháng hè. Có người trung thành với lựa chọn ấy suốt nhiều thập kỷ. Có người thay đổi theo từng thế hệ cầu thủ. Nhưng nhìn rộng hơn, lịch sử hâm mộ World Cup tại Việt Nam cũng là câu chuyện phản ánh sự thay đổi của truyền thông, của thói quen xem bóng đá và của những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Nếu phải trả lời câu hỏi đội tuyển nào sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất Việt Nam trước World Cup 2026, tuyển Anh có lẽ đang chiếm lợi thế. Nhưng hành trình để đi tới vị trí đó kéo dài hơn 40 năm.

Từ Maradona đến thế hệ Ngoại hạng Anh

Những năm 1980, bóng đá quốc tế vẫn là điều gì đó khá xa vời với phần lớn người hâm mộ Việt Nam. Thông tin hạn chế, các trận đấu không được phủ sóng rộng rãi và hình ảnh về World Cup thường đến qua những bản tin hoặc các đoạn băng ghi hình được chia sẻ nhiều năm sau đó.

Ở giai đoạn ấy, người hâm mộ thường chọn đội tuyển dựa trên những giá trị mang tính biểu tượng. Nhiều người dành tình cảm cho Liên Xô vì yếu tố lịch sử và những kết nối ngoài bóng đá. Một bộ phận khác yêu mến CHLB Đức bởi sự kỷ luật, bản lĩnh và khả năng chiến thắng trong những thời khắc khó khăn.

Cũng trong giai đoạn đó, Diego Maradona tạo nên một thế hệ người hâm mộ Argentina tại Việt Nam. World Cup 1986 không được theo dõi theo cách hiện đại như ngày nay. Nhưng những hình ảnh về cậu bé vàng với mái tóc xù, những pha đi bóng qua hàng loạt hậu vệ và chức vô địch tại Mexico vẫn đủ sức tạo nên dấu ấn sâu đậm. Rất nhiều cổ động viên Argentina ở Việt Nam hiện nay bắt đầu tình yêu của họ từ Maradona.

Argentina của Messi đang là ĐKVĐ World Cup.

Bước sang thập niên 1990, Italy nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Serie A khi đó là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. AC Milan, Juventus, Inter Milan hay Parma xuất hiện thường xuyên trên truyền hình và báo chí. Khi người hâm mộ yêu thích các CLB Italy, họ cũng dành tình cảm cho Azzurri.

Tuyển Italy sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng, lối chơi giàu bản sắc và liên tục góp mặt ở những giải đấu lớn. Điều đó giúp đội bóng áo thiên thanh xây dựng được một lượng cổ động viên đáng kể tại Việt Nam.

Tuy nhiên, không đội tuyển nào tạo ra sức hút rộng lớn bằng Brazil trong giai đoạn từ giữa thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu hay Roberto Carlos đại diện cho thứ bóng đá đẹp mắt và đầy cảm xúc. Việc Brazil liên tiếp vào chung kết World Cup 1994, 1998 và 2002 càng khiến đội bóng vàng - xanh trở thành lựa chọn quen thuộc với rất nhiều người Việt.

Nhưng rồi một cuộc thay đổi lớn xuất hiện. Đó là Ngoại hạng Anh. Từ cuối thập niên 1990, giải đấu số một nước Anh được phát sóng rộng rãi tại Việt Nam. Hàng triệu khán giả hình thành thói quen thức khuya xem bóng đá Anh mỗi cuối tuần. Khi Manchester United, Arsenal, Liverpool hay Chelsea tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn, người hâm mộ cũng bắt đầu gắn bó với các cầu thủ Anh nhiều hơn.

David Beckham, Michael Owen, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney và sau này là Harry Kane trở thành những cái tên quen thuộc trong mỗi gia đình yêu bóng đá. Tình yêu dành cho các ngôi sao ấy dần chuyển hóa thành tình cảm với tuyển Anh.

Messi, Ronaldo và cuộc đua trên khán đài Việt Nam

Đó là lý do tuyển Anh đang có lợi thế lớn trước World Cup 2026.

Phần lớn người hâm mộ bóng đá Việt Nam hiện nay là cổ động viên của các CLB Ngoại hạng Anh. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea hay Manchester City đều sở hữu cộng đồng người hâm mộ rất đông đảo. Khi World Cup diễn ra, sự quan tâm dành cho các cầu thủ quen thuộc thường kéo theo sự ủng hộ dành cho "Tam sư". Đây là lợi thế mà không đội tuyển nào khác có được.

Trong khi đó, nhiều đội bóng từng rất được yêu thích lại không còn duy trì được sức hút như trước. Đức đánh mất phần nào hình ảnh của một cỗ xe tăng bất khả chiến bại sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng. Italy thậm chí còn không góp mặt tại World Cup 2026, khiến những người yêu mến Azzurri không có cơ hội đồng hành cùng đội tuyển của mình.

Kane gánh vác trách nhiệm lớn ở tuyển Anh tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha và Pháp sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng lượng người hâm mộ tại Việt Nam thường biến động theo thành tích nhiều hơn là sự gắn bó lâu dài.

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha là trường hợp rất đặc biệt. Nếu xét về truyền thống, đội bóng này khó cạnh tranh với Đức, Italy hay Anh. Nhưng Cristiano Ronaldo đã thay đổi mọi thứ. Sức ảnh hưởng của CR7 tại Việt Nam vượt xa khuôn khổ bóng đá thông thường. Thế hệ người hâm mộ trưởng thành cùng Manchester United, Real Madrid và Ronaldo giúp Bồ Đào Nha luôn sở hữu lượng cổ động viên đông đảo mỗi khi bước vào giải đấu lớn.

Argentina cũng có câu chuyện tương tự. Nếu Maradona tạo ra thế hệ người hâm mộ đầu tiên, Messi giúp duy trì và mở rộng cộng đồng ấy trong suốt gần hai thập kỷ. Nhà đương kim vô địch thế giới hiện sở hữu lượng cổ động viên trải dài qua nhiều thế hệ, từ những người từng chứng kiến World Cup 1986 đến lớp khán giả lớn lên cùng Barcelona và Messi.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh trên sân cỏ. Đó còn là cuộc đua về tình cảm của người hâm mộ Việt Nam.

Trong những tuần tới, các quán cà phê bóng đá sẽ chia thành nhiều màu áo khác nhau. Trên mạng xã hội, những cuộc tranh luận về Anh, Argentina, Bồ Đào Nha hay Brazil chắc chắn sẽ xuất hiện dày đặc như mọi kỳ World Cup trước đó.

VPBank là một trong những đơn vị đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đưa FIFA World Cup 2026 về Việt Nam. Qua đó, thương hiệu thực hiện sứ mệnh phụng sự khán giả, mang sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đến với hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt.

Sau cùng, dù người Việt cổ vũ cho Anh, Argentina, Bồ Đào Nha hay bất kỳ đội tuyển nào, câu chuyện ấy có lẽ chỉ kéo dài trong một tháng của World Cup.

Bởi nếu một ngày đội tuyển Việt Nam giành quyền góp mặt ở sân khấu lớn nhất hành tinh, mọi cuộc tranh luận về đội bóng được yêu thích nhất sẽ lập tức khép lại. Khi đó, màu sắc chiếm ưu thế trên khán đài chắc chắn không còn là trắng - xanh của Argentina hay trắng của tuyển Anh, mà sẽ là màu đỏ của những lá cờ Việt Nam.