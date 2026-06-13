Đây là cách du lịch xem World Cup 2026 sành sỏi như người bản địa

World Cup 2026, lễ hội lớn nhất hành tinh, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Dưới đây là cách giúp du khách tận hưởng từng phút giây sôi động tại 16 thành phố đăng cai.

World Cup 2026 diễn ra tại 16 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico, gồm 104 trận đấu và kỷ lục 48 đội tuyển. Hàng triệu người hâm mộ sẽ đổ về các sân vận động, lễ hội đường phố và quán bar khắp 3 quốc gia, từ trận khai mạc ngày 11/6 (Mexico) đến trận chung kết ngày 19/7 (Mỹ).

Nếu có kế hoạch du lịch xem bóng đá hay vô tình có mặt ở một thành phố đăng cai World Cup 2026, dưới đây là gợi ý nơi xem thi đấu và điểm tham quan nổi tiếng của từng điểm dừng, theo The New York Times.

Mỹ

Lịch thi đấu: Sân vận động Mercedes-Benz 15/6: Tây Ban Nha gặp Cape Verde

Tây Ban Nha gặp Cape Verde 18/6: Cộng hòa Séc gặp Nam Phi

Cộng hòa Séc gặp Nam Phi 21/6: Tây Ban Nha gặp Saudi Arabia

Tây Ban Nha gặp Saudi Arabia 24/6: Morocco gặp Haiti

Morocco gặp Haiti 27/6: Cộng hòa Dân chủ Congo gặp Uzbekistan

Cộng hòa Dân chủ Congo gặp Uzbekistan 1/7: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 7/7: Vòng 16 đội

Vòng 16 đội 15/7: Bán kết

▸ Điểm xem thi đấu: Để tận hưởng không khí sôi động, du khách có thể xem trận đấu tại nhà hàng STATS Brewpub bên ngoài sân vận động hoặc các quán cà phê, bar như Brewhouse Cafe, Fado Irish Bar Park Tavern.

▸ Điểm tham quan: Du khách nên cân nhắc đặt vé tham quan thủy cung Georgia Aquarium hoặc bảo tàng World of Coca‑Cola sớm để chủ động lịch trình. Ngoài ra có thể dành thời gian thả bước ở công viên Piedmont hoặc dạo qua đường hầm Krog Street để ghi lại những tác phẩm nghệ thuật đường phố cá tính.

Lịch thi đấu: Sân vận động Gillette 13/6: Haiti gặp Scotland

Haiti gặp Scotland 16/6: Iraq gặp Na Uy

Iraq gặp Na Uy 19/6: Scotland gặp Morocco

Scotland gặp Morocco 23/6: Anh gặp Ghana

Anh gặp Ghana 26/6: Na Uy gặp Pháp

Na Uy gặp Pháp 29/6: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 9/7: Tứ kết

▸ Điểm xem thi đấu: Nhà hàng Banshee, Phoenix Landing hoặc Greatest Bar sẽ thu hút đông người đến xem thi đấu. Nếu chuộng cà phê hơn bia, quán Caffè dello Sport là một lựa chọn tốt.

▸ Điểm tham quan: Muốn tránh đám đông sau trận đấu, du khách có thể ghé Bảo tàng Mỹ thuật Boston, tại đây đang diễn ra triển lãm về thiên nhiên đến ngày 28/6. Cuối cùng, để hiểu vì sao Boston được gọi là "thành phố của những nhà vô địch", hãy đến đấu trường đa năng TD Garden tham quan bảo tàng thể thao.

Lịch thi đấu Sân vận động AT&T 14/6: Hà Lan gặp Nhật Bản

Hà Lan gặp Nhật Bản 17/6: Anh gặp Croatia

Anh gặp Croatia 22/6: Argentina gặp Áo

Argentina gặp Áo 25/6: Nhật Bản gặp Thụy Điển

Nhật Bản gặp Thụy Điển 27/6: Jordan gặp Argentina

Jordan gặp Argentina 30/6: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 3/7: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 6/7: Vòng 16 đội

Vòng 16 đội 14/7: Bán kết

▸ Điểm xem thi đấu: Các quán bar và nhà hàng ở khu Deep Ellum sẽ khiến không khí tiệc tùng thêm rộn ràng, có thể kể đến Off the Cuff, Craft and Growler, Double Wide...

▸ Điểm tham quan: Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Perot với triển lãm bóng đá tương tác mùa hè, khám phá khu Deep Ellum sôi động về đêm, đạp xe trên tuyến đường sắt Katy cũ được cải tạo cũng là trải nghiệm đáng thử.

Lịch thi đấu Sân vận động NRG 14/6: Đức gặp Curaçao

Đức gặp Curaçao 17/6: Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo

Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo 20/6: Hà Lan gặp Thụy Điển

Hà Lan gặp Thụy Điển 23/6: Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan

Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan 26/6: Cape Verde gặp Saudi Arabia

Cape Verde gặp Saudi Arabia 29/6: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 4/7: Vòng 16 đội

▸ Điểm xem thi đấu: Tại khu dân cư EaDo, nhiều quán bar sẽ tổ chức xem chung suốt mùa giải, nổi bật như Pitch 25 Beer Park, Little Woodrow's EaDo, Social Beer Garden.

▸ Điểm tham quan: Du khách thường lui tới các bảo tàng nổi tiếng như Bảo tàng Mỹ thuật Houston và Bảo tàng Nghệ thuật The Menil Collection. Nếu thích khám phá không gian, hãy ghé Trung tâm Vũ trụ Houston (NASA), cách thành phố 40 phút lái xe.

Lịch thi đấu Sân vận động GEHA Field tại Arrowhead Stadium 16/6: Argentina gặp Algeria

Argentina gặp Algeria 20/6: Ecuador gặp Curaçao

Ecuador gặp Curaçao 25/6: Tunisia gặp Hà Lan

Tunisia gặp Hà Lan 27/6: Algeria gặp Áo

Algeria gặp Áo 3/7: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 11/7: Tứ kết

▸ Điểm xem thi đấu: Thành phố này nổi tiếng với không khí bar và BBQ sôi động. Du khách có thể "quẩy" hết mình với trận đấu tại một số quán bar như No Other Pub, John's Big Deck, Strange Days Brewing Company.

▸ Điểm tham quan: Từ điểm dừng trên tuyến xe điện miễn phí của thành phố, du khách dễ dàng khám phá nghệ thuật đường phố ở khu nghệ thuật Crossroads, Bảo tàng Tiền tệ hoặc trải nghiệm đường chạy ven sông.

Lịch thi đấu Sân vận động SoFi 12/6: Mỹ gặp Paraguay

Mỹ gặp Paraguay 15/6: Iran gặp New Zealand

Iran gặp New Zealand 18/6: Thụy Sĩ gặp Bosnia và Herzegovina

Thụy Sĩ gặp Bosnia và Herzegovina 21/6: Bỉ gặp Iran

Bỉ gặp Iran 25/6: Thổ Nhĩ Kỳ gặp Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ gặp Mỹ 28/6: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 2/7: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 10/7: Tứ kết

▸ Điểm xem thi đấu: Du khách có thể khám phá sự đa dạng của ẩm thực thành phố trong khi cổ vũ các đội tuyển quốc tế tại những nhà hàng, quán rượu như Guelaguetza, Fox and Hounds, La Chuperia...

▸ Điểm tham quan: Thành phố là nơi lý tưởng để ngắm cảnh từ đài quan sát Griffith, thưởng ngoạn nghệ thuật và vườn cảnh tại trung tâm Getty. Ngoài ra có thể dạo đại lộ danh vọng Hollywood hoặc tận hưởng bãi biển ở Santa Monica Pier.

Lịch thi đấu Sân vận động Hard Rock 15/6: Saudi Arabia gặp Uruguay

Saudi Arabia gặp Uruguay 21/6: Uruguay gặp Cape Verde

Uruguay gặp Cape Verde 24/6: Scotland gặp Brazil

Scotland gặp Brazil 27/6: Colombia gặp Bồ Đào Nha

Colombia gặp Bồ Đào Nha 3/7: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 11/7: Tứ kết

Tứ kết 18/7: Tranh hạng ba

▸ Điểm xem thi đấu: South Beach là điểm tụ tập với nhiều người xem trận đấu tràn ra đường phố. Để trải nghiệm quán bar trọn vẹn hơn, hãy thử ghé Fritz and Franz Bierhaus, Auld Dubliner Irish pub, Black Market Miami...

▸ Điểm tham quan: Bảo tàng Khoa học Phillip và Patricia Frost có một thủy cung 3 tầng và một cung thiên văn cho du khách khám phá. Ngoài ra, các phòng trưng bày và cửa hàng thời trang ở khu nghệ thuật Wynwood cũng không nên bỏ qua.

Lịch thi đấu Sân vận động MetLife 13/6: Brazil gặp Morocco

Brazil gặp Morocco 16/6: Pháp gặp Senegal

Pháp gặp Senegal 22/6: Na Uy gặp Senegal

Na Uy gặp Senegal 25/6: Ecuador gặp Đức

Ecuador gặp Đức 27/6: Panama gặp Anh

Panama gặp Anh 30/6: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 5/7: Vòng 16 đội

Vòng 16 đội 19/7: Chung kết

▸ Điểm xem thi đấu: Nếu muốn trải nghiệm không khí quán bar thể thao ở New York, Football Factory, Banter ở Williamsburg, Brooklyn, Queens... sẽ đáp ứng điều đó. Với du khách đang ở New Jersey, Varitage Brew Works, Mulligan’s, Don Felix Bar & Restaurant là lựa chọn hợp lý.

▸ Điểm tham quan: Có nhiều lựa chọn để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, chẳng hạn từ đài quan sát One World và tòa nhà Empire State. Hoặc du khách lựa chọn tận hưởng buổi chiều bằng cách thuê thuyền chèo ở công viên trung tâm.

Lịch thi đấu Sân vận động Lincoln Financial Field 14/6: Bờ Biển Ngà gặp Ecuador

Bờ Biển Ngà gặp Ecuador 19/6: Brazil gặp Haiti

Brazil gặp Haiti 22/6: Pháp gặp Iraq

Pháp gặp Iraq 25/6: Curaçao gặp Bờ Biển Ngà

Curaçao gặp Bờ Biển Ngà 27/6: Croatia gặp Ghana

Croatia gặp Ghana 4/7: Vòng 16 đội

▸ Điểm xem thi đấu: Hãy ghé các quán bar thể thao như Brauhaus Schmitz, Cavanaugh's Rittenhouse hoặc McGillin's Old Ale House - một trong những quán rượu lâu đời nhất thành phố, được thành lập năm 1860.

▸ Điểm tham quan: Tại đây, du khách có thể dạo chợ nông sản nổi tiếng để thưởng thức đồ ăn hoặc khám phá lịch sử Mỹ bằng cách tham quan chuông tự do.

Lịch thi đấu Sân vận động Levi’s 13/6: Qatar gặp Thụy Sĩ

Qatar gặp Thụy Sĩ 16/6: Áo gặp Jordan

Áo gặp Jordan 19/6: Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay

Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay 22/6: Jordan gặp Algeria

Jordan gặp Algeria 25/6: Paraguay gặp Australia

Paraguay gặp Australia 1/7: Vòng 32 đội

▸ Điểm xem thi đấu: Các quán bar xem bóng đá nổi tiếng ở khu vực này gồm Kezar Pub, Mad Dog in the Fog. Hoặc du khách có thể chọn Clara's Junction gần sân vận động.

▸ Điểm tham quan: Trượt ván, đạp xe hoặc tận hưởng "giờ vàng" tại công viên Sunset Dunes là trải nghiệm thu hút nhiều du khách tại San Francisco.

Lịch thi đấu Sân vận động Lumen Field 15/6: Bỉ gặp Ai Cập

Bỉ gặp Ai Cập 19/6: Mỹ gặp Australia

Mỹ gặp Australia 24/6: Bosnia và Herzegovina gặp Qatar

Bosnia và Herzegovina gặp Qatar 26/6: Ai Cập gặp Iran

Ai Cập gặp Iran 1/7: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 6/7: Vòng 16 đội

▸ Điểm xem thi đấu: Điểm nhấn của thành phố này đến từ các quán bia và đồ nướng. Các hàng quán như Fuel Sports Grill, George and Dragon, Atlantic Crossing... sẽ tổ chức cho khách xem thi đấu.

▸ Điểm tham quan: Đài quan sát trên đỉnh tháp Space Needle và các gian hàng ở chợ Pike Place đều đáng lui tới. Riêng người muốn hít thở không khí trong lành có thể leo núi ngoài thành phố.

Canada

Lịch thi đấu Sân vận động BMO Field 12/6: Canada gặp Bosnia và Herzegovina

Canada gặp Bosnia và Herzegovina 17/6: Ghana gặp Panama

Ghana gặp Panama 20/6: Đức gặp Bờ Biển Ngà

Đức gặp Bờ Biển Ngà 23/6: Panama gặp Croatia

Panama gặp Croatia 26/6: Senegal gặp Iraq

Senegal gặp Iraq 2/7: Vòng 32 đội

▸ Điểm xem thi đấu: Tại đây không thiếu những quán bar xem bóng đá chất lượng. Quán cà phê Diplomatico được yêu thích nhất, kế đến là quán bar Dock Ellis với lượng người hâm mộ Arsenal đông đảo. Quán Real Sports Bar and Grill thừa sức hút với màn hình khổng lồ.

▸ Điểm tham quan: Du khách lần đầu đến đây nên ghé thăm tháp CN, khu ẩm thực Waterworks, triển lãm nghệ thuật tương tác Arcadia Earth và công viên Riverdale để ngắm nhìn toàn cảnh Toronto.

Lịch thi đấu Sân vận động BC Place 13/6: Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ

Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ 18/6: Canada gặp Qatar

Canada gặp Qatar 21/6: New Zealand gặp Ai Cập

New Zealand gặp Ai Cập 24/6: Thụy Sĩ gặp Canada

Thụy Sĩ gặp Canada 26/6: New Zealand gặp Bỉ

New Zealand gặp Bỉ 2/7: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 7/7: Vòng 16 đội

▸ Điểm xem thi đấu: Với những ai thích xem bóng đá cùng ly bia, các quán rượu ở khu Chinatown từ lâu là điểm hẹn quen thuộc của người hâm mộ Man Utd. Gần sân vận động, Shark Club cũng là bar thể thao hàng đầu, được biến thành khu cổ vũ chính thức của đội tuyển Canada trong 2 trận sân nhà.

▸ Điểm tham quan: Đến thành phố này, du khách nên hòa mình vào thiên nhiên. Một chuyến đạp xe quanh kè biển hoặc leo núi Grouse Grind sẽ giúp xua tan căng thẳng trước trận đấu. Khu vực Shipyards, nằm bên kia vịnh Burrard, cũng thu hút du khách đến tham quan và xem trận đấu miễn phí.

Mexico

Lịch thi đấu Sân vận động Estadio Akron 11/6: Hàn Quốc gặp Cộng hòa Séc

Hàn Quốc gặp Cộng hòa Séc 18/6: Mexico gặp Hàn Quốc

Mexico gặp Hàn Quốc 23/6: Colombia gặp Cộng hòa Dân chủ Congo

Colombia gặp Cộng hòa Dân chủ Congo 26/6: Uruguay gặp Tây Ban Nha

▸ Điểm xem thi đấu: Hầu hết quán bar, nhà hàng dọc đại lộ Avenida Chapultepec và khu Colonia Americana đều phát sóng World Cup. Du khách có thể chọn Gallo Cervecero (bar thể thao kiểu Mỹ), Santo Coyote, hoặc ghé các cantina truyền thống.

▸ Điểm tham quan: Thị trấn Tlaquepaque của Mexico có thể đến được bằng phương tiện đường sắc, du khách nên tham quan và mua sắm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian tại đây.

Lịch thi đấu Sân vận động Estadio Banorte 11/6: Mexico gặp Nam Phi

Mexico gặp Nam Phi 17/6: Uzbekistan gặp Colombia

Uzbekistan gặp Colombia 24/6: Cộng hòa Séc gặp Mexico

Cộng hòa Séc gặp Mexico 30/6: Vòng 32 đội

Vòng 32 đội 5/7: Vòng 16 đội

▸ Điểm xem thi đấu: Dự báo các quầy tacos địa phương cũng sẽ đông kín người hâm mộ, nhưng du khách không nên bỏ lỡ các cantina truyền thống như Cantina Covadonga, Cantina El León de Oro. Ngoài ra, nhà hàng Los Panchos cũng là lựa chọn thân thiện với gia đình. Nên đặt chỗ trước tại tất cả địa điểm này.

▸ Điểm tham quan: Bảo tàng Jumex và Franz Mayer đang trưng bày các triển lãm theo chủ đề World Cup. Ngoài ra, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại là nơi để chiêm ngưỡng loạt tác phẩm kinh điển của các bậc thầy hội họa ở Mexico.

Lịch thi đấu Sân vận động Estadio BBVA 14/6: Thụy Điển gặp Tunisia

Thụy Điển gặp Tunisia 20/6: Tunisia gặp Nhật Bản

Tunisia gặp Nhật Bản 24/6: Nam Phi gặp Hàn Quốc

Nam Phi gặp Hàn Quốc 29/6: Vòng 32 đội

▸ Điểm xem thi đấu: Một số nhà hàng, quán bar có màn hình xem World Cup là Pilo’s Bar (cách sân Guadalupe 10 phút lái xe), Indio Azteca với đặc sản thịt nướng của vùng, El Gran Pastor nổi tiếng với thịt dê sữa quay.

▸ Điểm tham quan: Đến thành phố này, du khách nên trải nghiệm đi bộ đường dài hoặc leo lên các đỉnh núi của khu bảo tồn thiên nhiên Chipinque. Ngoài ra, khi đến hang động Cueva de la Boca phía Nam thành phố còn có thể tận mắt thấy hàng triệu con dơi lấp đầy bầu trời lúc hoàng hôn.