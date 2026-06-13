HLV tuyển Canada tự trách bản thân

Rạng sáng 13/6, HLV trưởng Jesse Marsch thẳng thắn thừa nhận ông đã "không làm đủ tốt" khi chỉ có tỷ số hoà 1-1 trước Bosnia trong trận ra quân World Cup 2026.

HLV tuyển Canada nhận trách nhiệm cho trận hoà của đội.

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội trên sân Toronto, ông Marsch thẳng thắn nhận trách nhiệm khi Canada nhập cuộc với sự căng cứng, thiếu bản lĩnh và không dám chơi sòng phẳng."Tôi chưa mang lại được sự tự tin cho các cầu thủ để họ tuân thủ đúng đấu pháp ngay từ tiếng còi khai cuộc", ông chia sẻ.

Sự lột xác mạnh mẽ trong hiệp hai chính là minh chứng cho thấy đội tuyển ở Bắc Mỹ hoàn toàn có thể giành trọn vẹn ba điểm nếu duy trì được áp lực.

Bị dẫn bàn trước từ cú đánh đầu phút 21 của Jovo Lukic, đội đồng chủ nhà World Cup 2026 đã phải vất vả bám đuổi và chỉ giữ lại được một điểm quý giá tại sân Toronto. Cyle Larin, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, là người mang về điểm đầu tiên cho Canada.

HLV Marsch tiết lộ tiền đạo thuộc biên chế Southampton "không hề vui vẻ" khi phải ngồi dự bị. Dù vậy, chiến lược gia người Mỹ vẫn hết lời ca ngợi thái độ thi đấu chuyên nghiệp và khả năng chớp thời cơ nhạy bén của Larin ngay khi được trao cơ hội.

Vị thuyền trưởng cũng cập nhật tình hình của Alphonso Davies, ngôi sao được mong chờ nhất của Canada. Cầu thủ của Bayern Munich đang có dấu hiệu hồi phục tích cực, và hoàn toàn có thể góp mặt ở lượt trận sau của đội. Họ sẽ tiếp đón Qatar vào sáng 19/6 tại Vancouver. Canada đã có điểm đầu tiên trong lịch sử tại World Cup. Họ còn hai trận nữa để giành được chiến thắng đầu tiên ở giải đấu này.