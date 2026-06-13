Huyền thoại bóng đá Mỹ gây ngỡ ngàng

Huyền thoại Landon Donovan gây bất ngờ với diện mạo mới tại World Cup 2026.

Donovan gây bất ngờ với diện mạo mới.

Cựu tiền đạo 44 tuổi xuất hiện trong chương trình bình luận của đài Fox Sports trước trận đấu giữa Mỹ và Paraguay thuộc bảng D World Cup 2026 vào sáng 13/6. Tuy nhiên, thay vì những nhận định chuyên môn, điều khiến người hâm mộ chú ý là mái tóc mới của Donovan.

Sự thay đổi này tạo nên bất ngờ lớn bởi trong nhiều năm qua, cựu ngôi sao LA Galaxy thường xuyên xuất hiện với mái tóc thưa do tình trạng hói đầu. Tại EURO 2024, Donovan từng trở thành đề tài bàn tán khi xuất hiện trên truyền hình với mái tóc không đồng đều sau một ca cấy tóc chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Diện mạo cách đây hai năm của Donovan.

Lần trở lại này, diện mạo mới của huyền thoại tuyển Mỹ nhanh chóng gây sốt. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên trước thay đổi rõ rệt của cựu danh thủ. Không ít khán giả hài hước cho rằng bác sĩ thực hiện ca cấy tóc cho Donovan xứng đáng được quảng bá rộng rãi nhờ kết quả ấn tượng.

Chia sẻ về quyết định cải thiện ngoại hình, Donovan thừa nhận tình trạng hói đầu từng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của ông. Cựu tuyển thủ Mỹ cho biết sự tự tin của bản thân đã tăng lên đáng kể sau khi thay đổi diện mạo, đồng thời cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Donovan hiện là một trong những gương mặt nổi bật của đội ngũ bình luận viên Fox Sports tại World Cup 2026. Trước giải, ông nhiều lần kêu gọi tuyển Mỹ tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt và tiến sâu tại giải đấu.

IShowSpeed bùng nổ trên khán đài World Cup 2026 Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.