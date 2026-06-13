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Thể thao

Courtois nhớ về mâu thuẫn trước ngày tái ngộ Mourinho

  • Thứ bảy, 13/6/2026 08:19 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Thibaut Courtois hé lộ những kỷ niệm đặc biệt cùng Jose Mourinho, đồng thời thừa nhận World Cup 2026 nhiều khả năng là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo tuyển Bỉ.

World Cup 2026 nhiều khả năng là giải đấu cuối cùng của Courtois với tuyển Bỉ.

Thibaut Courtois đang hướng tới World Cup 2026 cùng tuyển Bỉ, nhưng trước mắt thủ thành 34 tuổi còn một cột mốc đáng chú ý khác là cuộc tái ngộ với Jose Mourinho tại Real Madrid. Trong cuộc họp báo mới đây tại World Cup 2026, Courtois chia sẻ về quãng thời gian làm việc cùng Mourinho ở Chelsea từ năm 2013 đến 2015.

Cả hai từng cùng nhau giành chức vô địch Premier League và League Cup, song không phải lúc nào mối quan hệ giữa họ cũng chỉ toàn những điều dễ chịu. “Mourinho là người rất thẳng thắn và tôi cũng vậy. Chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt, nhưng đôi lúc vẫn có những màn khiêu khích thú vị”, Courtois kể lại.

Thủ môn người Bỉ nhớ lại một sự việc đáng nhớ khi bị Mourinho đẩy lên ghế dự bị sau trận gặp Aston Villa. Nguyên nhân đến từ hai tình huống phát bóng lên biên không như ý của anh. “Ông ấy để tôi dự bị trước Everton chỉ vì hai quả phát bóng ở trận trước. Đó là cách Mourinho thúc đẩy và thử thách tôi. Một tuần sau, tôi trở lại đội hình chính gặp West Ham và có 5 hoặc 6 pha cứu thua quan trọng”, Courtois cho biết.

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Courtois có quãng thời gian đáng nhớ cùng Mourinho tại Chelsea.

Sau khi rời Chelsea năm 2018 để gia nhập Real Madrid, Courtois nhanh chóng trở thành chốt chặn số một của đội bóng Hoàng gia. Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng chéo đầu gối ở mùa giải 2023/24 khiến anh phải nhìn lại chặng đường sự nghiệp.

Dù vẫn duy trì phong độ ổn định tại Real Madrid, Courtois thừa nhận hành trình với tuyển Bỉ có thể sắp đi đến hồi kết. Anh cho rằng khả năng chia tay đội tuyển sau World Cup 2026 cao hơn việc tiếp tục gắn bó.

Tại World Cup 2026, tuyển Bỉ nằm ở bảng G cùng Ai Cập, Iran và New Zealand. Trận ra quân của “Quỷ đỏ” sẽ diễn ra rạng sáng 16/6 gặp Ai Cập. Với Courtois, đây có thể là chương cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn một thập kỷ của anh.

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Đào Trần

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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