Endrick thách thức trật tự tuyển Brazil

Dù chưa chắc suất đá chính ở World Cup 2026, Endrick vẫn được xem là quân bài có thể làm thay đổi trật tự trên hàng công tuyển Brazil.

Endrick đang chờ thời cơ tại tuyển Brazil.

Brazil đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Morocco tại World Cup 2026. Trong khi bộ khung chính của HLV Carlo Ancelotti gần như đã được định hình, vị trí trung phong vẫn là dấu hỏi lớn nhất trước giờ bóng lăn.

Vinicius Junior và Raphinha gần như chắc chắn xuất hiện trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh cho vai trò số 9 vẫn đang diễn ra giữa Matheus Cunha, Igor Thiago và Endrick.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Matheus Cunha hiện là người chiếm ưu thế. Tiền đạo của Manchester United được Ancelotti đánh giá cao nhờ khả năng gây áp lực lên đối phương, tinh thần thi đấu và sự phù hợp với yêu cầu chiến thuật.

Trước một Morocco giàu tốc độ và thể lực, nhà cầm quân người Italy muốn ưu tiên sự cân bằng và khả năng hỗ trợ phòng ngự từ tuyến đầu.

Nếu không có thay đổi vào phút chót, Brazil nhiều khả năng ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 gồm Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius và Cunha.

Trong bối cảnh đó, Endrick được xác định là phương án dự phòng. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) không muốn đặt quá nhiều áp lực lên cầu thủ trẻ ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Quan điểm của ban huấn luyện là để Endrick phát triển từng bước thay vì trở thành trung tâm của đội tuyển quá sớm.

Ngôi sao của Real Madrid hoàn toàn có thể là một nhân tố bất ngờ tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, tài năng trẻ này vẫn là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất trong thế hệ mới của bóng đá Brazil. Mùa giải thành công tại Lyon cho thấy Endrick sở hữu sự đa năng hiếm có khi có thể đá trung phong, hộ công, tiền đạo lùi hoặc dạt cánh.

Chính sự linh hoạt ấy khiến Endrick trở thành quân bài chiến lược của Ancelotti. Trong những thời điểm cần thay đổi cục diện, anh có thể xuất hiện phía sau tiền đạo cắm hoặc sát cánh cùng Vinicius trên hàng công.

World Cup 2026 có thể chưa phải sân khấu để Endrick trở thành nhân vật chính. Nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc bùng nổ, tiền đạo trẻ này hoàn toàn đủ khả năng tạo ra cuộc cạnh tranh mới trên hàng công của "Selecao" và làm lung lay những vị trí tưởng như đã được mặc định.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.