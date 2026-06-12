Marcelo thoát hiểm ở sự cố trận khai mạc World Cup

Cựu hậu vệ tuyển Brazil Marcelo phải rời khu vực quanh sân Azteca dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh sau khi xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.

Marcelo phải nhờ đến lực lượng an ninh hộ tống khỏi khu vực nguy hiểm.

Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico không chỉ thu hút sự chú ý bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài mà còn bởi những diễn biến căng thẳng bên ngoài sân Azteca.

Theo truyền thông Brazil, một nhóm người biểu tình đã xảy ra xô xát với lực lượng cảnh sát tại khu vực quanh sân vận động ở thủ đô Mexico trong thời điểm trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi diễn ra. Sự việc khiến công tác an ninh được siết chặt hơn trong ngày đầu tiên của giải đấu.

Giữa lúc tình hình trở nên hỗn loạn, Marcelo bất ngờ xuất hiện gần khu vực xảy ra vụ việc. Cựu hậu vệ trái của Real Madrid và tuyển Brazil sau đó được lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh Marcelo di chuyển giữa vòng vây bảo vệ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Để chuẩn bị cho ngày khai mạc World Cup 2026, chính quyền Mexico triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn với hàng nghìn cảnh sát được bố trí quanh sân Azteca và nhiều địa điểm trọng yếu trong thành phố.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức xã hội và các nhóm hoạt động vẫn tiến hành tuần hành trong ngày diễn ra trận mở màn, khiến khu vực xung quanh sân vận động trở nên căng thẳng.

Marcelo có mặt tại Mexico với tư cách khách mời đặc biệt của World Cup 2026. Cựu danh thủ người Brazil sở hữu bảng thành tích đồ sộ khi giành 25 danh hiệu cùng Real Madrid trong gần 16 năm gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Marcelo từng tham dự hai kỳ World Cup vào các năm 2014 và 2018. Anh cũng cùng Brazil vô địch Confederations Cup 2013, giành huy chương bạc Olympic 2012 và huy chương đồng Olympic 2008.

Sự cố liên quan đến Marcelo tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an ninh tại World Cup 2026, giải đấu vốn đã chứng kiến nhiều thách thức ngoài sân cỏ ngay từ những ngày đầu khởi tranh.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.