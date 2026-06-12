Hỗn loạn ngày mở màn World Cup

Bạo loạn bằng bom xăng và đá đã bùng phát ngay bên ngoài sân Estadio Azteca khi cảnh sát đụng độ dữ dội với người biểu tình trong ngày khai mạc World Cup 2026.

Bạo loạn xảy ra trong ngày khai mạc World Cup

Ngay khi lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra bên trong sân vận động Estadio Azteca, một cuộc bạo động nghiêm trọng bùng phát ở khu vực bên ngoài giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Khung cảnh hỗn loạn lan rộng khi đám đông quá khích tấn công lực lượng an ninh bằng bom xăng, đá và nhiều vật thể khác ngay trong lúc quốc ca vang lên.

Tâm điểm của cuộc biểu tình là nhóm người thân của những nạn nhân mất tích do bạo lực băng đảng tại Mexico. Họ tổ chức tuần hành từ sáng sớm với các biểu ngữ yêu cầu chính phủ hành động mạnh mẽ hơn để tìm kiếm người thân. Khi trận đấu khai mạc bắt đầu, đám đông xô đẩy hàng rào an ninh, dẫn đến các cuộc đụng độ trực diện với cảnh sát kỵ binh và lực lượng chống bạo động.

Ghi nhận tại hiện trường, bom xăng được ném về phía lực lượng chức năng, gây ra những đám cháy lớn ngay sát khu vực kiểm soát. Cảnh sát phải sử dụng khiên chuyên dụng và bình xịt cứu hỏa để đẩy lùi dòng người biểu tình. Theo báo cáo ban đầu, ít nhất một nữ cảnh sát đã bị thương nặng ở vùng đầu trong vụ đụng độ.

Sự cố bạo lực này diễn ra trong bối cảnh ước tính có hơn 130.000 người mất tích tại Mexico do vấn nạn ma túy. Mặc dù chính quyền triển khai chiến dịch an ninh nghiêm ngặt và phong tỏa nhiều tuyến đường, bạo loạn vẫn nổ ra, tạo nên sự đối lập gay gắt với không khí lễ hội bên trong sân vận động.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.