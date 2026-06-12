Màn ra mắt thảm họa tại World Cup

Sphephelo Sithole vừa trải qua màn ra mắt World Cup 2026 thảm hại khi mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua và nhận thẻ đỏ trong trận khai mạc giữa Nam Phi và Mexico rạng sáng 12/6.

Sphephelo Sithole gây thất vọng ở trận đấu với Mexico

Sithole trở thành nhân vật "phản diện" đầu tiên tại World Cup 2026 sau chuỗi sai lầm tai hại ở trận đấu giữa Nam Phi và Mexico. Trong lần 27 khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ thuộc biên chế Tondela biến màn ra mắt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành một kỷ niệm đáng quên.

Bi kịch của Sithole bắt đầu từ tình huống để Erik Lira cướp bóng ngay sát vòng cấm, tạo điều kiện cho Julian Quinones ghi bàn mở tỷ số cho Mexico. Đỉnh điểm của màn trình diễn tệ hại là tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Raul Jimenez ngay đầu hiệp hai.

Trong tình huống đối mặt, Sithole buộc phải truy cản trái phép khi là người cuối cùng ở hàng phòng ngự Nam Phi, khiến đội nhà rơi vào cảnh thiếu người.

Theo số liệu thống kê từ Opta, Sithole trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử World Cup vừa mắc lỗi dẫn đến bàn thua, vừa bị truất quyền thi đấu trong cùng một trận đấu. Hai trường hợp trước đó đều xảy ra tại kỳ World Cup 2006, thuộc về hậu vệ Tomas Ujfalusi (Cộng hòa Séc) trong trận gặp Ghana và Cyrille Domoraud (Bờ Biển Ngà) trong trận gặp Serbia.

Việc chơi thiếu người ngay đầu hiệp hai khiến Nam Phi gần như không thể nghĩ đến việc lật ngược thế cờ, chung cuộc, thầy trò Hugo Broos để nhận thất bại 0-2 trong ngày ra quân World Cup 2026.

Khoảnh khắc hài hước ngay trước trận khai mạc World Cup 2026 Khoảnh khắc 1 CĐV Hàn Quốc tại Mexico đang gây chú ý trên X bởi không khí lễ hội bên ngoài sân vận động Azteca tại Mexico.