Cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại World Cup 2026 là ai

Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.

Julian Quinones là người ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026

Phút thứ 9 trận khai mạc World Cup 2026, Quinones thực hiện cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn Ronwen Williams, ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu. Trước sự chứng kiến của 80.000 khán giả tại Estadio Azteca, chân sút 29 tuổi mang về lợi thế sớm cho thầy trò Javier Aguirre.

Đây là pha lập công sớm nhất trong một trận khai mạc World Cup kể từ năm 2006, thời điểm Philipp Lahm (Đức) ghi bàn ở phút thứ 6. Thành tích này tiếp nối chuỗi phong độ thăng hoa của Quinones sau mùa giải bùng nổ tại Saudi Pro League.

Trong màu áo Al Qadsiah mùa giải 2025/26, tiền đạo người Mexico ghi được 33 bàn thắng sau 31 lần ra sân. Hiệu suất ghi bàn ấn tượng này (trung bình hơn 1 bàn/trận) giúp anh vượt qua cả siêu sao Cristiano Ronaldo (người có 28 bàn sau 30 trận cho Al Nassr) để dẫn đầu danh sách dội bom tại Saudi Pro League.

Trận khai mạc World Cup sau đó diễn ra có phần hỗn loạn khi có đến 3 tấm thẻ đỏ được rút ra. Chung cuộc, Mexico giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Người còn lại ghi bàn cho đội chủ nhà là tiền đạo Raul Jimenez ở phút 67.

Theo lịch thi đấu, tuyển Mexico sẽ còn hai màn đối đầu với Hàn Quốc (19/6) và CH Czech (25/6). Đội chủ nhà tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A sau khi đánh bại Nam Phi.

Khoảnh khắc hài hước ngay trước trận khai mạc World Cup 2026 Khoảnh khắc 1 CĐV Hàn Quốc tại Mexico đang gây chú ý trên X bởi không khí lễ hội bên ngoài sân vận động Azteca tại Mexico.