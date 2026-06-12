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Thể thao World Cup 2026

Shakira thắp sáng lễ khai mạc World Cup 2026 bằng hit trăm triệu view

  • Thứ sáu, 12/6/2026 02:59 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Sáng 12/6, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại khi World Cup 2026 khai màn tại Mexico, mở ra hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ.

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Shakira đồng hành tại 4 kỳ World Cup với tư cách là nghệ sĩ biểu diễn và góp giọng trong các ca khúc biểu tượng. Cô trình diễn ca khúc Dai Dai. Ảnh: Reuters.
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Tuy nhiên, màn trình diễn của nữ ca sĩ người Colombia có phần kém sôi động hơn so với những lần trước. Ảnh: Reuters.
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Đã 40 năm trôi qua, CĐV Mexico mới lại được tận hưởng không khí World Cup ngay tại sân nhà, đây là lần thứ 3 quốc gia này đăng cai tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: Reuters.
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Mana (ban nhạc nổi tiếng của nước chủ nhà Mexico) biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
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Nam ca sĩ Danny Ocean có ''màn chào sân'' World Cup 2026 tương đối ấn tượng. Ảnh: Reuters.
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Mexico trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần tổ chức lễ khai mạc World Cup, lần trước là vào các năm 1970 và 1986. Ảnh: Reuters.
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Danh ca người Italy, Andrea Bocelli một lần nữa góp mặt tại các sự kiện bóng đá lớn. Ảnh: Reuters.
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Nghi thức chào cờ cũng là nét mới nơi World Cup 2026 khi toàn bộ cầu thủ hai đội cùng tổ trọng tài sẽ đứng quanh vòng tròn giữa sân trong lúc quốc ca vang lên. Ảnh: Reuters.
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Thái Viên

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