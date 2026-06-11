Son Heung-min và trận đấu thay đổi cả sự nghiệp

Tấm HCV Asian Games 2018 giúp Son Heung-min tránh nguy cơ phải tạm dừng sự nghiệp trong gần hai năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Son Heung-min là ngôi sao sáng giá nhất của tuyển Hàn Quốc.

Khi nhắc đến sự nghiệp của Son Heung-min, người hâm mộ thường nhớ đến những bàn thắng tại Premier League, trận chung kết Champions League năm 2019 hay chức vô địch Europa League cùng Tottenham. Tuy nhiên, cột mốc có ý nghĩa đặc biệt nhất với ngôi sao người Hàn Quốc lại đến ở Asian Games 2018.

Đó là giải đấu đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Son.

Tại Hàn Quốc, nam giới khỏe mạnh đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Năm 2018, Son bước sang tuổi 26 và thời gian để hoàn thành nghĩa vụ không còn nhiều.

Ngay trước đó, tuyển Hàn Quốc trải qua kỳ World Cup đáng thất vọng tại Nga khi bị loại từ vòng bảng. Dù đánh bại Đức ở lượt trận cuối, đại diện châu Á vẫn không thể đi tiếp. Trong bối cảnh ấy, tương lai của Son trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.

Khi đang là trụ cột của Tottenham và là một trong những cầu thủ châu Á xuất sắc thế giới, việc phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh.

Asian Games 2018 vì thế trở thành mục tiêu quan trọng hơn bao giờ hết.

Son được trao băng đội trưởng, dẫn dắt tuyển Olympic Hàn Quốc tiến vào trận chung kết. Đối thủ của họ là Nhật Bản, đội bóng luôn tạo ra những cuộc đối đầu giàu cảm xúc với Hàn Quốc.

Son Heung-min chuẩn bị thi đấu tại World Cup 2026.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng. Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút trước khi Hàn Quốc ghi liên tiếp hai bàn trong hiệp phụ. Nhật Bản chỉ gỡ được một bàn và chấp nhận thất bại 1-2.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên không chỉ mang về tấm HCV cho Hàn Quốc mà còn giúp Son trút bỏ áp lực lớn nhất trong sự nghiệp.

Nhờ chức vô địch Asian Games, anh được miễn phần lớn nghĩa vụ quân sự bắt buộc và chỉ phải tham gia khóa huấn luyện quân sự ngắn hạn cùng các hoạt động phục vụ cộng đồng theo quy định.

Năm 2020, Son hoàn thành chương trình huấn luyện trong thời gian bóng đá tạm ngưng vì đại dịch Covid-19. Truyền thông Hàn Quốc khi đó cho biết tiền đạo sinh năm 1992 còn được ghi nhận là một trong những học viên có thành tích nổi bật của khóa huấn luyện.

Nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng của Son Heung-min, từ những mùa giải thăng hoa tại Tottenham đến hành trình cùng tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, chiến thắng trước Nhật Bản ở Asian Games 2018 có lẽ là trận đấu mang ý nghĩa lớn nhất. Nó không chỉ mang về danh hiệu mà còn giúp ngôi sao số một của bóng đá Hàn Quốc tiếp tục viết nên những chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp.