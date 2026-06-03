Son Heung-min và Lee Kang-in ăn ý đến kỳ lạ

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung-min và đàn em Lee Kang-in gây chú ý khi cùng mang đôi giày màu hồng, đập tay đầy ăn ý trong buổi tập luyện trước thềm World Cup.

Son Heung-min vui vẻ tương tác khi Lee Kang-in hội quân cùng tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Ngày 3/6, hai ngôi sao bóng đá Son Heung-min và Lee Kang-in cùng mang giày màu hồng khi cùng tập luyện tại Trung tâm huấn luyện Giants Bank ở Herriman (gần Salt Lake City, Utah, Mỹ) - địa điểm diễn ra trại huấn luyện tiền mùa giải cho World Cup CONCACAF 2026.

Son và Lee thu hút sự chú ý khi xuất hiện với đôi giày bóng đá phối màu hồng, như thể đã có trao đổi từ trước. Cả hai mang đều mang mẫu giày "F50" của addidas nhưng thiết kế có chút khác biệt, tờ Sport Chosun đưa tin.

Có lý do cho sự trùng hợp này. Theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp bóng đá, 3 thương hiệu thể thao toàn cầu lớn nhất - Nike, Adidas và Puma - đều tập trung vào giày bóng đá màu hồng để tận dụng sự bùng nổ tiếp thị trước thềm World Cup lần này.

Son Heung-min cùng các cầu thủ Hàn Quốc mang đôi giày màu hồng trong buổi tập.

Trong 26 cầu thủ thuộc danh sách cuối cùng tham gia tập luyện vào ngày 3/6, 25 người đều mang giày có điểm nhấn màu hồng, ngoại trừ tiền vệ Hwang In-beom (Feyenoord), người mang giày bóng đá màu trắng. Hwang In-beom mang giày hiệu Mizuno.

Lee Kang-in đã "báo trước" việc mang giày đá bóng màu hồng trước buổi tập hôm đó. Hôm 2/6, trên trang Instagram có 1,7 triệu follow, anh đăng bức ảnh cầm đôi giày đá bóng màu hồng.

Cùng ngày, adidas thông báo sẽ ra mắt bộ sưu tập giày đá bóng "Road to Glory". Thông cáo báo chí mô tả đây là "những đôi giày đá bóng được các ngôi sao toàn cầu như Son Heung-min và Lee Kang-in mang tại World Cup".

Son Heung-min và đàn em Lee Kang-in có nhiều tương tác trong buổi tập của tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Có thể adidas đã yêu cầu các cầu thủ thường xuyên mang giày đá bóng thuộc thương hiệu thử đôi giày quảng bá World Cup này. Cầu thủ dự bị Kang Sang-yoon (Jeonbuk), người thường mang giày đá bóng màu xanh, cũng chạy quanh sân tập với đôi giày đá bóng màu hồng hôm đó.

Son Heung-min và Lee Kang-in cũng báo hiệu một "màn kết hợp ăn ý tuyệt vời" chỉ hơn một tuần trước trận mở màn mùa giải.

Vào ngày 2/6, ngay khi nhìn thấy Lee Kang-in, người vừa gia nhập đội tuyển quốc gia, Son Heung-min đã ôm chặt lấy đàn em và nói: "Chúc mừng, nhà vô địch".

Sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào cái ôm nồng nhiệt giữa đội trưởng và ngôi sao của tuyển quốc gia. Lee Kang-in gia nhập đội sau khi trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chức vô địch Champions League hai năm liên tiếp với chiến thắng trong trận chung kết UCL.

Son Heung-min cũng đùa vui và cười khi vuốt mái tóc mới nhuộm của Lee Kang-in và hỏi: "Tóc cậu sao thế?".

Hồi tháng 2/2024, Son Heung-min và Lee Kang-in từng có mâu thuẫn trong quá khứ khi cùng thi đấu cho tuyển quốc gia tại Asian Cup 2023. Vào bữa tối hôm 5/2, trước trận bán kết gặp Jordan, Lee Kang-in và vài cầu thủ trẻ khác ăn xong sớm, sau đó ra chơi bóng bàn làm ồn những đồng đội còn lại ngồi ăn. Son Heung-min bước ra nhắc nhở, nhưng Lee Kang-in không nghe sau đó hai bên xung đột.

Yonhap tiết lộ Sonny bị trật khớp tay trong vụ xung đột, khi nhiều cầu thủ lớn tuổi khác cũng đến "nói chuyện phải quấy" với Lee Kang-in. Lee Kang-in sau đó trực tiếp gặp mặt xin lỗi đàn anh.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là phải đến thăm Son Heung-min và đưa ra lời xin lỗi chân thành. Qua cuộc trò chuyện dài, tôi hiểu được gánh nặng trên vai anh ấy với tư cách đội trưởng tuyển quốc gia và cũng để suy ngẫm về bản thân mình”, Lee viết trên trang cá nhân. Son Heung-min cũng lên tiếng kêu gọi người hâm mộ tha thứ cho Lee, khép lại câu chuyện ồn ào giữa hai cầu thủ nổi tiếng.