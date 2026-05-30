Toan tính sai lầm của FIFA

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày khai mạc, nhiều thành phố đăng cai World Cup 2026 đang đối mặt nguy cơ “ế” khách: khách sạn khó lấp phòng, hàng nghìn vé vẫn chưa bán hết.

World Cup 2026 được xem là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử, diễn ra tại 16 thành phố ở Bắc Mỹ với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tuy nhiên, quy mô hoành tráng lại chưa đồng nghĩa với sức hút thực tế khi giá vé và giá khách sạn quá cao đang trở thành rào cản với nhiều người hâm mộ.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) khẳng định doanh số vé tổng thể vẫn rất khả quan. Người phát ngôn của tổ chức cho biết hơn 5 triệu vé đã được bán ra và vé sẽ tiếp tục mở bán theo hình thức “ai nhanh tay người đó có trước” cho đến hết giải đấu, theo Newsweek.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiết lộ World Cup 2026 đã ghi nhận tới 500 triệu yêu cầu mua vé - gấp 10 lần tổng lượng yêu cầu của 2 kỳ World Cup trước cộng lại. Ông thừa nhận có những tấm vé rất đắt đỏ, nhưng FIFA vẫn cung cấp các hạng vé “dễ tiếp cận hơn”.

Tuy nhiên, thực tế thị trường lại cho thấy bức tranh kém sôi động hơn kỳ vọng. Giá vé chuyển nhượng nhiều trận đã giảm mạnh, có trận vòng bảng xuống dưới 100 USD /vé (khoảng 2,6 triệu đồng) nhưng vẫn còn hơn 1.000 vé chưa bán được.

Sự chú ý cũng đổ dồn vào mức giá “trên trời” của các trận đấu. Khi được hỏi về việc vé trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay có giá lên tới 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng), Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thắn đáp: “Tôi cũng sẽ không bỏ tiền mua đâu, thật lòng đấy”.

Không chỉ vé, thị trường khách sạn tại các thành phố chủ nhà cũng đang hụt hơi. Theo Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ (AHLA), 80% khách sạn được khảo sát cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Tổ chức này cho rằng FIFA đã giữ quá nhiều block phòng nhưng nhu cầu thực tế không tương xứng.

Tại Houston, lượng đặt phòng chỉ tăng nhẹ khoảng 9-11% so với thường lệ. Một khách sạn địa phương thừa nhận họ từng nghĩ thời điểm này đã phải “cháy phòng”.

Ở Seattle, tình hình cũng không khá hơn khi một khách sạn ghi nhận công suất phòng tháng 6 thấp hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ khách sạn gọi đây là điều “đáng thất vọng”.

Tại Atlanta, một chủ Airbnb thậm chí đăng video than thở rằng căn hộ gần sân vận động của anh chưa có bất kỳ lượt đặt nào cho các trận World Cup.

Ở Canada, giới du lịch vẫn giữ thái độ lạc quan dù giá vé cao và lượng đặt phòng chưa bùng nổ. Trong khi đó, các thành phố đăng cai tại Mexico như Mexico City, Guadalajara và Monterrey chứng kiến giá phòng tăng vọt, nhưng tính đến đầu mùa xuân mới chỉ bán được khoảng 25-30% số phòng.

Giá khách sạn trên toàn bộ 16 thành phố chủ nhà đều leo thang mạnh. Theo FCM Consulting, 13/16 thành phố ghi nhận giá phòng tăng ít nhất 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Guadalajara là nơi tăng mạnh nhất: phòng từng có giá khoảng 90 USD /đêm (khoảng 2,3 triệu đồng) nay bị đẩy lên hơn 500 USD (khoảng 13 triệu đồng).

Tại Mỹ, Boston là thị trường đắt đỏ nhất với giá trung bình khoảng 611 USD /đêm (khoảng 16 triệu đồng), còn Houston “mềm” nhất nhưng cũng ở mức hơn 200 USD /đêm (khoảng 5,2 triệu đồng).

Trong số các thành phố còn nhiều vé chưa bán, Atlanta đứng đầu với hơn 5.000 vé, theo sau là Philadelphia, Los Angeles và khu vực San Francisco Bay Area.

World Cup 2026 cũng gây tranh cãi khi FIFA lần đầu áp dụng “dynamic pricing” - cơ chế giá vé biến động theo nhu cầu thực tế. Giá vé vòng bảng khởi điểm từ 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), trong khi vé hạng cao nhất trận chung kết có thể lên tới 6.730 USD (khoảng 177 triệu đồng). Nhiều ý kiến cho rằng World Cup đang dần trở thành sân chơi chỉ dành cho những người đủ khả năng tài chính.

Dẫu vậy, giới chuyên môn cho rằng sức nóng của giải có thể bùng nổ ở giai đoạn knock-out. Nếu những đội tuyển sở hữu lượng fan đông đảo như Argentina, Anh hay Pháp tiến sâu, nhu cầu du lịch và đặt khách sạn hoàn toàn có thể tăng mạnh vào phút chót.

World Cup 2026 sẽ khai mạc ngày 11/6 bằng trận đấu giữa Mexico và Nam Phi, trước khi khép lại vào ngày 19/7.