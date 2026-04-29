Cầu thủ phải trả giá đắt nếu có hai hành động này ở World Cup 2026

Theo quy định mới của FIFA, cầu thủ che miệng khi tranh cãi hoặc tự ý bỏ sân phản đối trọng tài sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức tại World Cup 2026.

James Rodriguez và Lionel Messi che miệng "đấu khẩu" tại trận vòng loại World Cup 2026.

Bất kỳ cầu thủ nào bị phát hiện che miệng trong lúc xảy ra tranh cãi đều có thể nhận thẻ đỏ. Trọng tài sẽ có trách nhiệm xem xét toàn bộ tình huống trước khi đưa ra quyết định. FIFA kỳ vọng hình phạt này sẽ có tính răn đe mạnh mẽ, theo The Athletic.

Quy định này bắt nguồn từ lời kêu gọi của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau sự cố xảy ra tại trận đấu giữa Benfica và Real Madrid tại Champions League hồi tháng 2, khi Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni có hành vi phân biệt chủng tộc. Prestianni đã lấy áo che miệng trong tình huống gây tranh cãi và sau đó bị UEFA treo giò 6 trận, 3 trong số đó được hưởng án treo (chưa phải chấp hành ngay).

"Nếu một cầu thủ che miệng và buông lời lẽ phân biệt chủng tộc, thì hiển nhiên anh ta phải bị đuổi khỏi sân. Chẳng có lý do gì để che miệng, trừ khi anh ta đang nói điều không được phép nói”, ông Infantino phát biểu hồi tháng 3.

Quy định thứ hai nhắm vào hành vi tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài - được đưa ra sau sự cố tại chung kết AFCON 2026, khi đội tuyển Senegal kéo nhau rời sân sau khi Morocco được hưởng phạt đền ở những phút cuối.

Dù Senegal trở lại thi đấu và thắng chung cuộc, ban khiếu nại của Liên đoàn bóng đá châu Phi sau đó đã lật ngược kết quả và trao cúp cho Morocco. Phán quyết này đang bị Senegal đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).

Vào ngày 28/4, IFAB - cơ quan ban hành luật bóng đá - chính thức phê chuẩn cả hai quy định, cho biết đã “nhất trí thông qua hai điều khoản sửa đổi do FIFA đề xuất nhằm xử lý triệt để các hành vi phân biệt đối xử và thái độ thi đấu thiếu chuẩn mực”.

Tính đến hiện tại, hai quy định này chỉ áp dụng tại World Cup và chưa được triển khai ở bất kỳ giải đấu nào khác.