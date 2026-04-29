Sao mạng giàu bậc nhất Trung Quốc bị phong sát

Influencer ẩm thực Bai Bing bị truy thu và phạt tổng cộng 18,9 triệu nhân dân tệ sau khi bị phát hiện kê khai gian thuế nhiều năm, giữa chiến dịch mạnh tay với KOL Trung Quốc.

Bai Bing là blogger ẩm thực nổi tiếng Trung Quốc.

Trong thông báo ngày 28/4, Tổng cục Thuế Trung Quốc cho biết Bai Bing (32 tuổi) - người nổi tiếng với các video review ẩm thực - đã nộp thiếu thuế trong giai đoạn 2021-2024.

Bai, sở hữu hơn 40 triệu người theo dõi trên nền tảng video Douyin, bị xác định trốn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các khoản thu khác bằng cách phân loại sai thu nhập và kê khai gian dối, theo Channel News Asia.

Tháng 10/2025, anh bị yêu cầu nộp tổng cộng 18,9 triệu nhân dân tệ ( 72,8 tỷ đồng ) gồm tiền thuế truy thu, phí chậm nộp và tiền phạt, toàn bộ đã được thu hồi.

Kiểm tra cho thấy tài khoản của Bai trên Douyin và Xiaohongshu đã bị khóa vì “vi phạm các quy định pháp luật và chính sách liên quan”. Trong một bản tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Bai đã thừa nhận sai phạm và cho biết sẵn sàng chấp nhận xử phạt, hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng.

Bai Bing thường xuyên khoe giàu trên mạng xã hội.

“Tôi nhận ra rằng với tư cách là người của công chúng, tôi phải tuân thủ quy định, nộp thuế theo luật và làm gương”, anh nói.

Trung Quốc áp dụng lập trường cứng rắn với hành vi trốn thuế. Theo luật, cơ quan chức năng có quyền truy thu toàn bộ số thuế chưa nộp hoặc nộp thiếu kèm phụ phí. Những người gian lận, che giấu hoặc không nộp thuế sẽ bị phạt nặng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước khi bị phong sát vì trốn thuế, Bai ừng nổi tiếng với hình tượng “đại gia food reviewer”, thường lái Lamborghini, Ferrari đi review quán ăn sang chảnh. Gây tranh cãi vì phong cách sống xa hoa và nội dung của anh bị cho là phô trương giàu có: ăn mì giá 3.888 nhân dân tệ/tô (gần 15 triệu đồng), review cua hoàng đế, tổ chức màn bắn pháo hoa trị giá lớn…

Truyền thông nhà nước cho biết Bai kiếm được khoản hoa hồng lớn từ quảng cáo nhưng liên tục khai báo thiếu thu nhập, dẫn đến điều tra chính thức. Cơ quan chức năng còn phát hiện anh sở hữu trực tiếp và gián tiếp cổ phần tại hơn 10 công ty, đồng thời chuyển dòng tiền qua các pháp nhân để giảm nghĩa vụ thuế.

Một công ty do anh kiểm soát đã kê nhiều hàng xa xỉ, như túi hàng hiệu và trang sức cao cấp, vào chi phí kinh doanh, dù chúng xuất hiện trong video đời sống và được xác định là phục vụ mục đích cá nhân.

Vụ việc của Bai diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường trấn áp trốn thuế, đặc biệt với các influencer và người nổi tiếng thu nhập cao.

Influencer Thượng Hải Wang Zibo - nổi tiếng với sở thích đồ xa xỉ Hermes - từng bị phạt 13,3 triệu nhân dân tệ (hơn 51 tỷ đồng ) vì trốn thuế, sau khi bị phát hiện nộp thiếu 7,49 triệu nhân dân tệ (hơn 28 tỷ đồng ).

Ngay cả các ngôi sao hạng A cũng không ngoại lệ. Năm 2018, Phạm Băng Băng từng bị “phong sát” và phạt khoảng 883 triệu nhân dân tệ (hơn 3.400 tỷ đồng ) vì trốn thuế và các vi phạm khác.

Năm 2023, hai nữ diễn viên Tống Tổ Nhi và Tưởng Y Y cũng gây chú ý vì các bê bối liên quan đến thuế.