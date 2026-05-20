Livestream quất roi, uống rượu đến chết gây sốc ở Trung Quốc

Những màn tự hành xác để câu view trong livestream "PK bạo lực" đang lan rộng tại Trung Quốc, bất chấp nhiều đợt xử lý mạnh tay.

Trong một buổi livestream, một người đàn ông liên tục dùng lon nước ngọt bằng nhôm đập vào đầu mình, trong khi người xem thích thú thả tim và gửi quà ảo. Ở một video khác, nhiều người dùng thắt lưng da cứng và cành cây quất mạnh vào chân, lưng của nhau khi lượng người xem trực tiếp tăng vọt.

Đây là một phần của thể loại nội dung gây tranh cãi tại Trung Quốc mang tên "PK bạo lực" - hình thức livestream mà các streamer cạnh tranh lượt xem và độ nổi tiếng bằng cách tự gây đau đớn, làm nhục bản thân hoặc người khác ngay trước camera.

"PK" là viết tắt của "Player Kill", thuật ngữ xuất phát từ game online. Trước đây, nó thường dùng cho các màn thi hát hoặc trò đùa vui vẻ. Nhưng tại Trung Quốc, khái niệm này ngày càng mang màu sắc cực đoan, theo CNA.

Livestream tự hành xác để câu view

Trên các nền tảng video và livestream phổ biến ở Trung Quốc như Douyin hay Kuaishou, nhiều streamer thực hiện các hành động nguy hiểm, phản cảm để thu hút sự chú ý và kiếm tiền.

Trong một video dài 40 giây trên Bilibili - nền tảng livestream nổi tiếng tại Trung Quốc tương tự YouTube - một người đàn ông trưởng thành liên tục dùng dép đánh vào mông một cô gái trẻ.

Video có tiêu đề "Hình phạt dành cho người thua PK" thu hút hơn 15.800 lượt xem cùng hàng chục bình luận. Một người xem cho biết chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau, trong khi người khác nhận xét việc đánh vào mông như vậy là quá điên rồ.

Giới chức quản lý không gian mạng Trung Quốc đánh giá những nội dung này "cực kỳ độc hại" và đã triển khai nhiều biện pháp xử lý.

Tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, 13 người đã bị bắt vì dàn dựng các màn PK mang tính lạm dụng và hạ nhục để kéo lượt truy cập, tăng thu nhập.

Theo báo cáo đăng trên Global Times ngày 30/4, những người này đã thực hiện các hành vi "nguy hiểm và phản cảm" trước camera để đổi lấy sự chú ý và quà tặng ảo.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục siết chặt quản lý nội dung trên mạng, đặc biệt với trẻ vị thành niên. Nước này từng áp dụng giờ giới nghiêm Internet, giới hạn thời gian chơi game và cấm các trò chơi có yếu tố máu me, cờ bạc hoặc nội dung nhạy cảm.

Dù vậy, các buổi livestream PK bạo lực vẫn rất khó bị xóa bỏ hoàn toàn. Tháng 1 năm ngoái, một cặp vợ chồng ở tỉnh Vân Nam bị tạm giữ vì quay video bạo lực gia đình để tăng tương tác trên mạng.

Một video lan truyền cho thấy người vợ họ Lo hoảng loạn tìm cách bỏ chạy khỏi chồng là ông Cai trong nhà nhưng cuối cùng bị khống chế và nhốt vào căn phòng nhỏ.

Ở video khác, người phụ nữ ngồi khóc trên sàn, đắp chăn bẩn và xin chồng cho đồ ăn. Theo truyền thông Trung Quốc, hai người bị tạm giữ 5 ngày vì dựng video giả gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Sau đó, ông Cai thừa nhận đã tạo ra các clip gây tranh cãi để kiếm người theo dõi. Người này cũng nói bản thân ghen tị với các streamer nổi tiếng kiếm được nhiều tiền nhờ livestream.

Một vụ việc khác xảy ra trong năm 2025 tại tỉnh Giang Tây, phía đông nam Trung Quốc, khi 4 người livestream cảnh tự bấm ghim vào tay chân, tự quất mình bằng thắt lưng và dùng kim xuyên môi. Nhóm này cũng bị xử phạt vì thực hiện các buổi livestream "phản cảm".

Kiếm tiền từ những màn gây sốc trên mạng

Ông Xu Jian, phó giáo sư tại Đại học Deakin (Australia), cho rằng các nội dung gây sốc xuất hiện ngày càng nhiều do sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành livestream tại Trung Quốc.

Theo ông, khán giả đã quá quen với những nội dung biểu diễn tài năng thông thường. Vì vậy, các streamer PK ngày càng tạo ra những màn trình diễn giật gân và phóng đại hơn để thu hút sự chú ý.

Ông Guo Shaohua, phó giáo sư tại Carleton College ở bang Minnesota (Mỹ), cho biết các streamer thường dùng từ nói giảm nói tránh, biểu diễn theo kiểu ám chỉ hoặc chuyển sang các kênh riêng tư để né xử phạt.

Ông cho biết phần lớn nền tảng mạng xã hội hiện kiểm duyệt bằng AI, chủ yếu dựa vào việc lọc từ khóa để phát hiện và kiểm soát nội dung vi phạm. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc người dùng báo cáo nội dung xấu đóng vai trò rất quan trọng.

Streamer họ Wang trên Douyin với tài khoản Bro3000 nhiều lần bị tố vì uống lượng lớn Red Bull và rượu baijiu. Ảnh: BiliBili.

Tuy nhiên, ông Guo cho rằng việc livestream diễn ra theo thời gian thực khiến công tác kiểm duyệt toàn diện trở nên "rất khó khăn" bởi các nhà sáng tạo nội dung liên tục thay đổi chiến thuật để tránh bị phát hiện.

Một vụ việc gây chú ý từng xảy ra năm 2023 liên quan đến streamer họ Wang trên nền tảng Douyin, sử dụng tài khoản mang tên Bro3000.

Người này nhiều lần bị báo cáo vì liên tục uống lượng lớn nước tăng lực Red Bull cùng rượu trắng baijiu có nồng độ cồn cao trong các thử thách uống rượu sau khi thua PK.

Tài khoản ban đầu của anh ta bị khóa vì vi phạm quy định nền tảng. Tuy nhiên, sau đó người này tiếp tục lập tài khoản mới và quay lại livestream các màn đấu uống rượu.

Để né kiểm duyệt, streamer này còn che nhãn chai rượu trên sóng trực tiếp. Cuối cùng, anh ta tử vong sau khi uống 4 chai baijiu và 3 lon Red Bull.

Vài tuần sau vụ việc, một streamer Trung Quốc khác là Huang Zhongyuan cũng qua đời sau khi uống liên tiếp 10 chai rượu trong một buổi livestream.

Theo truyền thông Trung Quốc, các streamer nổi tiếng có thể kiếm tới 40.000 nhân dân tệ mỗi tháng (gần 142 triệu đồng), nhờ quà tặng ảo và tiền donate từ người xem. Điều này tạo ra áp lực rất lớn trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý.

Một người trong ngành nói rằng streamer càng thu hút nhiều lượt xem thì càng nhận được nhiều tiền ảo, đồng nghĩa doanh thu nền tảng cũng tăng theo.

Trong nền kinh tế livestream tại Trung Quốc, nhiều nền tảng sẽ trích phần trăm từ quà tặng ảo gửi trong lúc phát sóng, biến những màn trình diễn gây sốc thành nguồn lợi nhuận trực tiếp.

Dù giới chức Trung Quốc đã nhiều lần xử phạt và kêu gọi người dân báo cáo nội dung độc hại, các livestream PK bạo lực vẫn tiếp tục tồn tại vì luôn có một nhóm khán giả tò mò và sẵn sàng theo dõi.

Một số người xem thậm chí còn cổ vũ streamer tăng mức độ bạo lực hoặc hình phạt trong các màn PK. Trong khi đó, nhiều khán giả khác cho rằng họ đã trở nên "chai cảm xúc" trước những nội dung gây sốc xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.