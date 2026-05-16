Danh tính bất ngờ của 'tiên nữ' gây sốt MXH Trung Quốc

Đầu tháng 5, đoạn video một cô gái cầm đàn tỳ bà, treo mình bay lượn gần thác nước thuộc dự án "phi thiên uy áp" tại khu thắng cảnh thác Dikeng, tỉnh Tứ Xuyên, gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Clip làm sống lại trào lưu "xuyên không" ở xứ tỷ dân từng viral năm ngoái. Theo SCMP, cô gái diện Hán phục, quảng bá điệu múa di sản, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên Douyin là Ngô Liễu Phương (31 tuổi). Cô từng là nhà vô địch thể dục dụng cụ thế giới của Trung Quốc. Ảnh: Wu Liufang/Douyin.
Sau thời gian gây tranh cãi vì các video nhảy gợi cảm, nhà cựu vô địch thể dục dụng cụ Trung Quốc đang dần lấy lại thiện cảm với hình ảnh mới. Trong các video đăng trên Douyin, cô xuất hiện với trang phục truyền thống, biểu diễn các điệu múa mang màu sắc văn hóa cổ truyền và được nhiều người ví như "tiên nữ". Ảnh: Baidu.
Ngô Liễu Phương cho biết cô đã trả hết khoản nợ lớn của gia đình nhờ công việc livestream và sản xuất video văn hóa truyền thống. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu vận động viên 31 tuổi cho biết gia đình cô từng lâm vào khó khăn khi cha mẹ mắc bệnh, kéo theo chi phí điều trị lên tới 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng). Ảnh: Baidu.
Ngô Liễu Phương từng là gương mặt nổi bật của đội tuyển thể dục dụng cụ Trung Quốc. Cô giành nhiều chức vô địch ở các nội dung xà lệch và cầu thăng bằng, được xem là niềm hy vọng cho xứ tỷ dân tại Olympic London 2012. Tuy nhiên, chấn thương cổ nghiêm trọng trong vòng tuyển chọn đã khiến sự nghiệp thi đấu của cô khép lại sớm. Sau khi giải nghệ, Ngô Liễu Phương theo học tại Đại học Thể thao Bắc Kinh với hy vọng tìm một công việc ổn định ngoài thi đấu thể thao. Ảnh: Wu Liufang/Douyin.
Sau tốt nghiệp, cô làm việc cho một công ty thể thao với mức lương khoảng 5.000 nhân dân tệ (khoảng 19,4 triệu đồng) mỗi tháng. Tuy nhiên, công ty bắt đầu nợ lương từ năm thứ hai. Những công việc tiếp theo cũng không ổn định, thu nhập thấp, trong khi vị trí biên chế nhà nước từng được hứa hẹn cuối cùng không thành hiện thực. Để có thêm thu nhập, Ngô Liễu Phương học thêm chứng chỉ giáo viên múa và làm huấn luyện viên. Song, số tiền kiếm được vẫn không đủ để giúp gia đình vượt qua khoản nợ lớn. Cô thừa nhận từng nghĩ đến việc biểu diễn ở hộp đêm trước khi quyết định chuyển sang livestream. Ảnh: Douyin.
Bước đầu lấn sân nền tảng video ngắn, Ngô Liễu Phương xây dựng hình ảnh "cựu vận động viên truyền cảm hứng", nhưng mất tới 4 năm tài khoản mới đạt khoảng 40.000 người theo dõi. Bước ngoặt đến vào năm 2024 khi cô đăng tải loạt video nhảy trong trang phục gợi cảm trên nền tảng Douyin. Các clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, đưa tên tuổi cô phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Wu Liufang/Douyin.
Danh tiếng tăng vọt cũng kéo theo tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng hình ảnh sexy không phù hợp với tư cách một cựu vận động viên đội tuyển quốc gia. Đỉnh điểm là khi nhà vô địch Olympic Quản Thần Thần công khai chỉ trích cô "làm hoen ố hình ảnh thể dục dụng cụ Trung Quốc". Sau ồn ào, tài khoản Douyin của Ngô Liễu Phương nhiều lần bị khóa vì vi phạm quy định nền tảng. Hiện tài khoản Douyin của cựu vận động viên thu hút hơn 800.000 người theo dõi. Trong các video gần đây, nhiều khán giả nhận xét khó nhận ra "hot girl thể thao tai tiếng" một thời vì phong cách của cô đã thay đổi. Ảnh: Baidu.
