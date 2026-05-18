Cả một khu phố bị cấm cửa vì TikToker đặt đồ về 'mặc chùa'

Loạt thương hiệu xa xỉ như YSL, Prada, Miu Miu đã cấm cư dân "khu phố KOC" nổi tiếng ở Hàng Châu (Trung Quốc) đặt đơn online khi liên tục mua hàng về review xong đòi trả lại.

Yingfeng - khu phố nổi tiếng là nơi tập trung hàng loạt KOC và livestreamer đình đám ở Hàng Châu (Trung Quốc) - đang trở thành tâm điểm gây chú ý khi bị loạt nhãn hàng xa xỉ cấm đặt đơn online, theo Sixth Tone.

Ngày 8/5, vụ việc rầm rộ trên truyền thông Trung Quốc sau khi các thương hiệu xa xỉ như Yves Saint Laurent (YSL), Prada và công ty con Miu Miu của Prada, cũng được cho là đã hạn chế người dân trong khu vực trên mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử Taobao.

Đại diện một cửa hàng (giấu tên) tiết lộ toàn bộ khu Yingfeng bị hạn chế mua hàng trực tuyến vì có quá nhiều "bai piao" - từ lóng chỉ những khách hàng lợi dụng chính sách hoàn trả không cần lý do trong vòng 7 ngày của các nền tảng thương mại điện tử, nhằm đòi hoàn tiền cho các sản phẩm dù đã qua sử dụng.

Ngoài các thương hiệu xa xỉ, một số thương hiệu dành cho bà bầu và trẻ em, cũng như các thương hiệu phụ kiện thời trang, được cho là cũng từ chối giao hàng đến Yingfeng.

"Đôi khi người tiêu dùng yêu cầu trả lại hàng ngay trước thời hạn 7 ngày không cần lý do, nhưng quần áo được trả lại rõ ràng đã qua sử dụng - chúng có mùi nước hoa, dính vết kem nền và lông mi giả, thậm chí đôi khi còn có cả vết máu", một người bán hàng họ Wang nói.

Ảnh chụp từ Taobao cho thấy chiếc túi Miu Miu không thể giao đến 3 khu phố ở Hàng Châu. Ảnh: Weibo.

Trung Quốc áp dụng chính sách hoàn trả hàng trực tuyến trong vòng 7 ngày từ năm 2014, cho phép người tiêu dùng trả lại các sản phẩm mua online đủ điều kiện và nhận được hoàn tiền đầy đủ trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hàng, không cần phải nêu lý do. Hàng trả lại phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như còn nguyên vẹn.

Một số sàn thương mại điện tử - bao gồm Taobao, Kuaishou và Pinduoduo - sau đó đã mở rộng các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, đưa ra chính sách “hoàn tiền không cần trả lại hàng”.

Theo chính sách này, trong một số trường hợp nhất định, người mua có thể yêu cầu và nhận được tiền hoàn lại cho các sản phẩm có vấn đề về chất lượng trực tiếp thông qua nền tảng mà không cần sự chấp thuận của người bán, cũng không phải trả lại hàng.

Chính sách này sau đó đã được điều chỉnh để trao cho người bán quyền tự chủ hơn trong việc xử lý các tranh chấp sau bán hàng, nhưng một số khách vẫn tiếp tục lợi dụng nó.

Yingfeng, thành lập năm 2020, được mệnh danh là "khu phố trẻ nhất quận Tiêu Sơn" (phía đông nam của Hàng Châu).

Khu vực này thu hút một lượng lớn các công ty truyền thông, trở thành một trong những trung tâm livestream lớn của thành phố. Kết quả, cư dân tiểu khu Yingfeng đặt hàng online thường xuyên hơn để đập hộp, review, cũng như sắm quần áo mặc trong các buổi phát trực tiếp.

Các đại diện chăm sóc khách hàng của YSL và Miu Miu đã phản hồi trực tuyến, cho biết họ không áp đặt bất kỳ hạn chế mua hàng nào, hay vào đó đề nghị khách hàng giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi tài khoản hoặc địa chỉ giao hàng, khởi động lại ứng dụng hoặc làm mới trang.

Tính đến ngày 13/5, truyền thông trong nước đưa tin hạn chế trên nền tảng bị gỡ bỏ và mua hàng trực tuyến đã được khôi phục trên toàn bộ Hàng Châu.

Nhiều nhãn hàng xa xỉ khổ sở khi KOC đặt hàng về "đập hộp" rồi hoàn trả. Ảnh: VCG.

Chủ đề "khu phố KOC bị cấm" đã thu hút hơn 42 triệu lượt xem trên Weibo. Một số dân mạng chỉ trích sự bất công khi toàn bộ khu dân cư dường như bị "trừng phạt tập thể", trong khi những người khác chọn đứng về phía các thương hiệu và kêu gọi các nền tảng thương mại điện tử cần có quy định chặt chẽ hơn.

Hiện tượng "cấm mua hàng trực tuyến cả một khu phố" không chỉ giới hạn ở Hàng Châu.

Thị trấn Shiling thuộc quận Hoa Đô (thành phố Quảng Châu ), được biết đến là thủ phủ đồ da của Trung Quốc, cũng bị một số cửa hàng túi xách và quần áo nổi tiếng cấm mua hàng trực tuyến.

Zhang Jian, luật sư tại Công ty Luật Bắc Kinh Zhuohao, cho biết các thương nhân có nghĩa vụ chính là phải giải thích và thông báo cho người tiêu dùng cũng như giải thích khi nào các giao dịch mua hàng bị chặn.

"Xét theo hợp đồng dân sự, các doanh nghiệp có quyền lựa chọn không giao dịch với những người tiêu dùng cụ thể trước khi chấp nhận đơn đặt hàng. Tuy nhiên, kiểu đưa vào danh sách đen theo kiểu 'trừng phạt tập thể' này có thể vi phạm pháp luật, bao gồm cả Luật Bảo vệ Người tiêu dùng, và xâm phạm quyền được giao dịch công bằng của người tiêu dùng", ông Zhang nói.

Zhuang Shuai, một nhà phân tích bán lẻ thương mại điện tử và là người sáng lập Bailian Consulting tại Bắc Kinh, cho rằng các nền tảng nên tăng cường quản lý bằng cách cải thiện các quy tắc hậu mãi, chẳng hạn như thiết lập ngưỡng tỷ lệ hoàn trả và lập danh sách đen người tiêu dùng. Ông cũng kêu gọi người tiêu dùng "duy trì các tiêu chuẩn trung thực cơ bản".