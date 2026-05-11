Nữ tài xế TQ gây phẫn nộ vì vừa lái xe vừa nhún nhảy, trang điểm

Một phụ nữ ở miền đông Trung Quốc bị phạt sau khi vừa lái xe vừa trang điểm, nhún nhảy theo nhạc và cho rằng hệ thống hỗ trợ lái xe của ôtô còn "lái tốt hơn" cô.

Người phụ nữ họ Lin, sống tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, nhiều lần đăng video lên mạng để khoe khả năng hỗ trợ lái của chiếc xe mình đang sử dụng.

Trong các đoạn clip lan truyền trên mạng, Lin lái xe đi qua đường hầm khi chế độ hỗ trợ lái đang được bật. Cô buông cả hai tay khỏi vô lăng để đánh kem nền, tô son, lắc lư theo nhạc và ăn vặt, theo CCTV News.

Chiếc xe Lin sử dụng là mẫu SUV AITO trị giá khoảng 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,9 tỷ đồng ), thuộc dòng xe thông minh cao cấp có sự hậu thuẫn của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei.

Ngoài ra, cô còn trang trí khu vực ghế lái bằng hoa và nhiều vật trang trí khác. Hiện chưa rõ quãng đường cô đã di chuyển trong tình trạng này dài bao nhiêu.

Sau khi nhiều người dùng mạng báo cáo hành vi lái xe nguy hiểm, cảnh sát giao thông địa phương đã liên hệ với Lin để làm việc. Làm việc với cảnh sát, Lin cho biết dù tay đang làm việc khác nhưng cô vẫn tập trung nghĩ đến việc lái xe.

Ảnh chụp từ video của Lin cho thấy cô ấy trang điểm khi lái xe. Ảnh: CCTV.

Cảnh sát cảnh báo rằng trên đường luôn có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ như công trình thi công hay yêu cầu chuyển làn gấp. Theo họ, các hệ thống hỗ trợ lái hiện nay chỉ phù hợp với điều kiện giao thông tương đối đơn giản và khó xử lý tốt các tình huống phức tạp hoặc khẩn cấp.

Đáp lại, Lin nói cô "rất tin tưởng vào công nghệ lái thông minh" và cho rằng hệ thống này còn lái tốt hơn bản thân mình.

Cảnh sát nhấn mạnh công nghệ hỗ trợ lái không phải là lái xe tự động hoàn toàn và không thể nhận diện mọi chướng ngại vật trên đường.

Theo tiêu chuẩn tự động hóa phương tiện tại Trung Quốc, các hệ thống hỗ trợ lái hiện chỉ hỗ trợ giới hạn về điều khiển vô lăng hoặc tốc độ, như ga tự động thích ứng hay giữ làn đường. Người lái vẫn phải luôn tỉnh táo và kiểm soát phương tiện.

Nhà chức trách cho biết tài xế vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý khi sử dụng các tính năng này. Nếu vi phạm giao thông, họ có thể bị phạt tiền, tước bằng lái hoặc thậm chí bị tạm giữ hành chính.

Công nghệ hỗ trợ lái không thể nhận diện mọi chướng ngại vật trên đường. Ảnh: Reuters.

Cuối cùng, Lin bị phạt 200 nhân dân tệ (gần 800.000 đồng) và bị trừ điểm giấy phép lái xe vì cản trở việc lái xe an toàn.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Một người dùng mạng bình luận rằng họ "sợ những tài xế thiếu trách nhiệm như vậy", bởi nếu không xảy ra tai nạn thì chỉ là may mắn, còn nếu có sự cố thì sẽ gây nguy hiểm cho cả bản thân lẫn người khác.

Một ý kiến khác cho biết họ hiếm khi sử dụng tính năng lái thông minh vì con người vẫn linh hoạt và đáng tin cậy hơn máy móc.

Tình trạng lạm dụng công nghệ hỗ trợ lái hiện không phải chuyện hiếm tại Trung Quốc.

Ngày 4/5, một người đàn ông trên đường trở về thành phố Thượng Hải cho biết anh nhìn thấy một tài xế ngủ gật trong lúc chiếc xe đang chạy tốc độ cao với chế độ hỗ trợ lái được bật.

Trước đó, vào tháng 2/2023, một tài xế say rượu ở miền Trung Trung Quốc cũng bật chế độ hỗ trợ lái và sau đó cho rằng mình không trực tiếp điều khiển phương tiện. Người này bị tuyên phạt 5 tháng tạm giam và nộp phạt 10.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng).