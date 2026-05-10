Các cặp vợ chồng Hàn ám ảnh sinh con gái: Chỉ ăn rau, quan hệ đúng giờ

Từ quốc gia từng chuộng con trai, Hàn Quốc chứng kiến xu hướng ngược lại khi nhiều cặp vợ chồng trẻ tìm mọi cách để sinh con gái, giữa bối cảnh tỷ lệ sinh chạm đáy.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Hàn Quốc mong muốn sinh con gái nếu chỉ có một con.

Kim Chae-min, 34 tuổi, mới kết hôn và đang cố gắng có con, đã thay đổi chế độ ăn uống của cả hai vợ chồng. Cô ưu tiên thịt và cá, trong khi chồng lại chuyển sang thực đơn nhiều rau xanh, theo Korea JoongAng Daily.

Thậm chí, cả hai còn “lên lịch” quan hệ một cách chính xác. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: có con và “nhất định phải là con gái”, theo lời Kim.

Những danh sách hướng dẫn cách sinh con gái hiện xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Hàn Quốc, khi ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ bày tỏ mong muốn có con gái, một sự đảo chiều đáng chú ý trong bối cảnh quốc gia này từng nổi tiếng với tư tưởng chuộng con trai.

Không chỉ dừng lại ở lời truyền miệng, một số bác sĩ và thầy thuốc Đông y còn đưa ra những “phương pháp khoa học” được cho là giúp tăng khả năng sinh con gái, như đặt điện thoại thông minh gần cơ thể người đàn ông.

Theo khảo sát của Gallup International cuối năm 2024 với khoảng 45.000 người tại 44 quốc gia, Hàn Quốc đứng đầu về mức độ ưa thích con gái. Cụ thể, 28% người Hàn Quốc cho biết họ muốn có con gái nếu chỉ được chọn một con, cao hơn Nhật Bản, Tây Ban Nha và Philippines (26%) hay Bangladesh (24%).

Ngược lại, chỉ 15% người Hàn Quốc chọn con trai. Đây là sự thay đổi đáng kể so với năm 1992, khi có tới 58% người được hỏi ưu tiên con trai.

Vì sao phải là con gái?

Với nhiều cặp đôi trẻ, câu trả lời mang tính cảm xúc hơn là lý trí. Họ cho rằng con gái thường gần gũi hơn với gia đình như hay gọi điện về nhà, quan tâm và duy trì kết nối tình cảm.

Con trai, ngược lại, thường bị mô tả (dù mang tính đùa vui) là khó hiểu hơn và dễ xa cách.

Bên cạnh đó, yếu tố thực tế cũng đóng vai trò quan trọng. Trong nhiều gia đình, việc chăm sóc con cái có sự hỗ trợ từ phía ông bà ngoại, khiến đời sống gia đình gắn với dòng họ bên mẹ. Vì vậy, con gái được xem như sự tiếp nối tự nhiên hơn.

Khảo sát của Gallup cũng cho thấy phụ nữ có xu hướng thích con gái rõ rệt hơn: gần một nửa phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 30-40 cho biết họ sẽ chọn con gái.

Sở thích sinh con gái bắt nguồn từ quan niệm con gái gần gủi về mặt tình cảm với gia đình hơn con trai.

Trước đây, lý do chuộng con trai chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng con cái sẽ phụng dưỡng cha mẹ về tài chính khi về già. Tuy nhiên, quan niệm này đã thay đổi mạnh mẽ.

“Khả năng kinh tế của người trẻ hiện quá hạn chế để cha mẹ có thể kỳ vọng được hỗ trợ tài chính”, giáo sư Kim Yun-tae (Đại học Korea) nhận định. “Khi lý do đó không còn, điều còn lại là sự gắn kết tình cảm, mà con gái thường thể hiện rõ hơn”.

Một khảo sát năm 2023 của Đại học Hanyang với 125 người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ cho thấy 82,4% là phụ nữ. Trong đó, con gái chiếm tỷ lệ cao nhất (42,4%), vượt cả con dâu (16,8%) và con trai (15,2%).

Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đã giảm xuống còn 0,8 vào năm 2025, thuộc hàng thấp nhất thế giới. Khi ngày càng nhiều cặp vợ chồng chỉ định sinh một con (hoặc không sinh), tâm lý “đã sinh thì sinh con gái” càng trở nên rõ rệt.

Khảo sát năm 2024 của Hankook Research cho thấy 62% người trưởng thành đồng ý rằng “cần có ít nhất một con gái”, so với 36% đối với con trai.

“Tôi thậm chí từng không chắc mình có muốn có con hay không, nhưng cuối cùng vợ chồng tôi quyết định sinh một đứa và giờ chỉ mong đó là con gái”, Yoo, một kỹ sư 32 tuổi ở Gyeonggi, chia sẻ.

Một yếu tố khác là sự thay đổi trong đời sống gia đình. Không còn nhiều bà mẹ ở nhà toàn thời gian như trước, đa số phụ nữ hiện tham gia lực lượng lao động. Trong các gia đình hai nguồn thu nhập, con gái thường được cho là điềm tĩnh hơn, dễ nuôi dạy hơn và ít đòi hỏi hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Những “bí quyết” sinh con gái là gì?

Số bé trai trên 100 bé gái tại Hàn Quốc từng ở mức 116,5 vào năm 1990, cho thấy sự mất cân bằng nghiêng về nam. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm dần qua các năm: 110,1 (2000), 107,8 (2005), 106,4 (2008), 105,1 (2023) và 105,0 (2024).

Mức này hiện nằm trong khoảng “tự nhiên” (103-107), cho thấy tình trạng lệch giới tính đã được cải thiện đáng kể từ cuối những năm 2000.

“Ngày càng nhiều người nhận ra, qua trải nghiệm thực tế, rằng con gái thường đóng vai trò gắn kết cảm xúc tích cực hơn trong gia đình. Quan niệm này nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì”, giáo sư Cho Young-tae (Đại học Quốc gia Seoul) nhận định.

Mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền nhiều bài đăng về "phương pháp/bí quyết" để sinh con gái.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Cần phân biệt giữa ‘ưa thích’ và ‘bài xích’. Đây không phải là việc không thích con trai. Tỷ lệ giới tính hiện vẫn ở mức bình thường”.

Một giả thuyết để sinh con gái phổ biến cho rằng nam giới tiếp xúc nhiều với sóng điện từ sẽ dễ sinh con gái hơn. Vì vậy, một số người được khuyên mang điện thoại trong túi quần.

Lý thuyết này dựa trên việc tinh trùng mang nhiễm sắc thể X tạo ra con gái, còn nhiễm sắc thể Y tạo ra con trai. Tinh trùng X được cho là “bền” hơn, trong khi tinh trùng Y nhanh hơn nhưng dễ bị tổn thương. Nếu sóng điện từ làm giảm số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng, thì tinh trùng X có thể chiếm ưu thế.

Thậm chí, ở Hàn Quốc còn xuất hiện câu đùa rằng những nghề “dễ sinh con gái” nhất là game thủ chuyên nghiệp, bác sĩ X-quang và kỹ sư bán dẫn.

Ngoài ra, cuốn sách bán chạy “How to Choose the Sex of Your Baby” của bác sĩ sản khoa người Mỹ Landrum Shettles vẫn được nhiều cặp đôi Hàn Quốc tham khảo. Phương pháp Shettles cho rằng nếu muốn sinh con gái, nên quan hệ trước thời điểm rụng trứng 2-3 ngày, với tỷ lệ thành công có thể lên tới 80% nếu tuân thủ chính xác.

Trên mạng, các lời khuyên còn chi tiết hơn: phụ nữ nên ăn thực phẩm “tính axit” như thịt heo, trứng, cá; trong khi nam giới nên ăn nhiều rau, hạt, trái cây và sữa. Thậm chí, đàn ông còn được khuyên giữ cơ thể ấm, trái ngược với khuyến nghị thông thường về sức khỏe tinh trùng.