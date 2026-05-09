Hannah Olala bị chê vì thu 500.000 đồng của fan dự sự kiện

Trước ý kiến thắc mắc về việc thu phí 500.000 đồng của fan dự sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động, Hannah Olala giải thích điều này không mang tính kinh doanh kiếm lợi.

Hannah Olala vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm.

Ngày 9/5, Hannah Olala đăng tải video lên tiếng khi bị một số dân mạng chê việc cô thu phí 500.000 đồng với những người đăng ký tham dự sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động, tổ chức ngày 8/5.

Theo đó, nữ TikToker cho biết sự kiện được tổ chức hoành tráng với tổng chi phí 5 tỷ đồng , bao gồm nhiều hạng mục như âm thanh, ánh sáng, nhân sự, khách mời ca sĩ... Bên cạnh đó, sự kiện có 41 quầy trưng bày sản phẩm của các nhãn hàng mỹ phẩm, chăm sóc da, mỗi quầy là 18 triệu đồng.

"Vậy nên việc thu phí của khách, tổng được 250 triệu đồng, không thấm vào đâu so với event này. Na làm chương trình để tri ân chứ không phải để kiếm tiền", nữ beauty blogger nói.

Hộp quà mỗi khách mời tham dự chương trình nhận được.

Hannah Olala cũng cho biết cô thu phí để đảm bảo những người đăng ký thực sự đến tham dự và muốn được tham dự.

Hơn nữa với 500.000 đồng bỏ ra, mỗi khách mời tại sự kiện còn được tặng một hộp quà có giá trị lên tới 20 triệu đồng, bao gồm các sản phẩm như kem chống nắng, serum, mặt nạ, phấn phủ, son dưỡng... của các thương hiệu cô hợp tác.

Dưới bài đăng, nhiều người tham dự sự kiện cũng xác nhận các thông tin Hannah Olala chia sẻ, như độ hoành tráng của chương trình hay việc được tặng hộp quà giá trị và bênh vực cô.

Trước đó để chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 10 năm, Hannah Olala thông báo người hâm mộ có thể đăng ký tham dự, giới hạn 500 khách. Những người xác nhận sẽ đặt cọc trước khoản tiền 500.000 đồng. Trong một thông báo, nữ beauty blogger cho biết chỉ sau thời gian ngắn, đã có khoảng 2.000 người điền link đăng ký.

Hannah Olala (tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984) được biết đến là một vlogger kỳ cựu trong ngành làm đẹp với 2 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô từng giới thiệu bản thân có hơn 10 năm làm việc trong ngành mỹ phẩm và hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thông qua một công ty phân phối do cô làm chủ.

Sau khi từ Mỹ về Việt Nam vào năm 2011, Hannah bắt đầu xây dựng sự nghiệp và trực tiếp bán hàng trên các nền tảng.