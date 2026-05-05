Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

'Hot girl cổ vũ' từng nổi đình đám dù chỉ lộ nửa mặt, giờ ra sao?

  • Thứ ba, 5/5/2026 09:27 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Nổi tiếng trong giai đoạn dịch Covid-19 nhờ vẻ ngoài sáng và năng lượng tích cực, Woo Soo Han (Hàn Quốc) hiện vẫn duy trì sự quan tâm và sức hút trên mạng xã hội.

Woo Soo Han anh 1

Năm 2021, Woo Soo Han (sinh năm 2001) là hoạt náo viên của đội bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc LG Twins và đội bóng rổ DB Promy. Thời điểm đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt náo viên như Woo phải đeo khẩu trang khi biểu diễn. Tuy nhiên, lớp khẩu trang không thể che giấu vẻ đẹp như idol của Woo Soo Han - yếu tố giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Woo Soo Han anh 2Woo Soo Han anh 3

Loạt ảnh của Woo được lan truyền trên nhiều diễn đàn xứ kim chi và nhận về vô số lời khen, đặc biệt "gây thương nhớ" với đôi mắt biết cười, theo Koreaboo. Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu thân hình thon gọn, động tác biểu diễn dứt khoát, nhiều năng lượng.

Woo Soo Han anh 4

Đến khi các hoạt động xã hội trở lại bình thường, sức hút của Woo chưa giảm nhiệt, thậm chí cô trở nên nổi tiếng hơn khi hoàn toàn lộ mặt. Các bài đăng của nữ hoạt náo viên luôn nhận hàng chục nghìn lượt tương tác, đồng thời giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng.
Woo Soo Han anh 5Woo Soo Han anh 6

Sau 5 năm nổi tiếng, Woo hiện vẫn duy trì công việc hoạt náo viên, hoạt động trực thuộc công ty Bliss Cheerleading, cổ vũ cho đội bóng chày Hanhwa Eagles, câu lạc bộ bóng đá Gimpo FC. Cô thậm chí vươn ra quốc tế khi gia nhập đội cổ động của Rakuten Monkeys - một đội bóng chày chuyên nghiệp tại Đài Loan, Trung Quốc.

Woo Soo Han anh 7

Nhiều người theo dõi nhận xét khác với vẻ dễ thương ngày trước, Woo hiện tại có phần gợi cảm hơn, theo đuổi đa dạng phong cách thời trang. Trang Instagram cá nhân của cô hiện có 185.000 follow, bên cạnh kênh YouTube 36.000 người đăng ký, nơi cô chia sẻ về phong cách sống.
Woo Soo Han anh 8Woo Soo Han anh 9

Khi không cổ vũ cho các vận động viên và khán giả, Woo là một fan Kpop chính hiệu, thường xuyên tham dự các sự kiện âm nhạc, trong đó có concert gần đây của G-Dragon. Cô cũng gây thích thú khi từng chia sẻ hình ảnh thân thiết với nữ ca sĩ Chuu trong một trận đấu của Hanhwa Eagles năm 2023.

Woo Soo Han anh 10Woo Soo Han anh 11

Cô gái 25 tuổi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa từng công khai có bạn trai. Các kênh mạng xã hội của cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh về công việc, khoảnh khắc đời thường bên bạn bè, gia đình.

Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs

Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.

Hot girl Địa ngục độc thân bất ngờ thông báo kết hôn

Sau Choi Si Hun, Yun Ha Jeong sẽ là thí sinh thứ hai kết hôn sau 5 mùa show hẹn hò đình đám phát sóng. Yun và nửa kia quyết định về chung nhà sau hơn 1.000 ngày hẹn hò.

18:00 23/4/2026

Mai An

Ảnh: @s2uhan/Instagram

Woo Soo Han hoạt náo viên hàn quốc hot girl

    Đọc tiếp

    Kylie Jenner bi kien hinh anh

    Kylie Jenner bị kiện

    08:57 22/4/2026 08:57 22/4/2026

    0

    Quản gia cũ của Kylie Jenner đệ đơn kiện, tố bị cô lập, phân biệt đối xử và chịu môi trường làm việc độc hại tại nhà riêng của nữ ngôi sao.

    Vo chong Van Hau - Hai My gay chu y hinh anh

    Vợ chồng Văn Hậu - Hải My gây chú ý

    19:23 16/4/2026 19:23 16/4/2026

    0

    Giữa ồn ào trên mạng xã hội, Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên bà xã Doãn Hải My, khi cô xuất hiện cùng anh trong buổi ký hợp đồng gia hạn với CLB Công an Hà Nội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý