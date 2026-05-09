Nhà báo CNN sững sờ vì bị 'đuổi' khỏi nhà hàng Hàn Quốc

Cây bút của CNN Travel chia sẻ trải nghiệm khó xử khi bị từ chối phục vụ tại 2 nhà hàng ở Seoul (Hàn Quốc) chỉ vì đi ăn một mình.

Nhiều nhà hàng ở Hàn Quốc từ chối phục vụ khách đi một mình. Ảnh minh họa: Nina Ahn.

Đầu tháng 5, CNN Travel đăng bài viết có tiêu đề: “Chúng tôi không phục vụ sự cô đơn: Ăn một mình ngày càng phổ biến, dù nhiều nhà hàng không thích điều đó”, do Maggie Hiufu Wong - cây bút tự do chuyên viết về ẩm thực và du lịch sống tại Hong Kong (Trung Quốc) - thực hiện.



Tác giả kể lại rằng cô ghé vào một “nhà hàng bình dân, vắng khách” ở Seoul vào khoảng sau 13h một ngày trong tuần và hỏi: “Cho tôi một bàn cho một người được không?”.

Sau vài câu trao đổi ngắn giữa các nhân viên, cô cho biết mình nhận được câu trả lời: “Không phục vụ một người”, rồi được chỉ ra cửa.

“Đó là nhà hàng thứ 2 từ chối tôi trong ngày hôm đó, khiến tôi vừa xấu hổ vừa bối rối vì như thể đã ‘phạm tội’ khi đi du lịch một mình”, cô viết.

Một nhà hàng ở Hàn Quốc đăng thông báo vào tháng 11/2025 rằng quán không phục vụ khách đi ăn một mình. Ảnh chụp từ Threads.

Bài báo cũng nhắc lại tranh cãi xoay quanh một quán mì ở Seoul bị cho là đã treo biển vào cuối năm ngoái với nội dung khách đi một mình phải gọi suất cho 2 người, “hãy dẫn theo bạn bè hoặc vợ/chồng”.

“Dòng chữ in đậm trên tấm biển ghi: ‘Chúng tôi không phục vụ sự cô đơn’”, tác giả cho biết.

Bài viết cho biết nhiều người đã chỉ trích quy định này là mang tính phân biệt đối xử, đặc biệt khi các hộ gia đình một người chiếm hơn 36% tổng số hộ tại Hàn Quốc trong năm 2024 - mức cao nhất từng được ghi nhận.

Dù vậy, tác giả nói việc ăn một mình đang dần trở nên dễ dàng hơn ở một số khu vực tại Seoul, đặc biệt là các quận kinh doanh như Gangnam và Jongno, nơi nhiều nhà hàng đã cung cấp thực đơn suất ăn dành cho một người.

Cô cũng cho biết ứng dụng Naver Maps có bộ lọc giúp người dùng tìm các nhà hàng thân thiện với khách ăn một mình.

Ngoài ra, bài viết đưa ra một số mẹo dành cho những người ngại đi ăn một mình, như tránh giờ cao điểm, chọn các quán có chỗ ngồi quầy như quán ramen và tự tin nói với nhân viên: “Một người thôi ạ”.