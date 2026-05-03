Cảnh 'vỡ trận' ở Hàn Quốc vì một chiếc thẻ

Do lượng người đổ về quá đông, lên tới khoảng 40.000 người, sự kiện tặng thẻ Pokémon miễn phí ở Seoul (Hàn Quốc) phải thông báo hủy bỏ vì lý do an toàn.

Hôm 1/5, Pokémon Korea khai mạc sự kiện “Pokémon Mega Festa 2026”, kết hợp cùng Triển lãm Vườn Quốc tế Seoul.

Chương trình đã biến công viên Seoul Forest và các tuyến phố xung quanh thành những khu vực theo chủ đề, tổ chức các hoạt động như tour sưu tập dấu mộc, nơi người tham gia nhận dấu khi ghé thăm các địa điểm được chỉ định và nhận thưởng thẻ bài Magikarp hiếm.

Chuỗi hoạt động này dự kiến diễn ra tại nhiều địa điểm trên khắp thành phố trong suốt tháng 5 nhằm đánh dấu cột mốc 30 năm của thương hiệu hoạt hình Nhật Bản, theo Korea JoongAng Daily.

Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên, lượng người đổ về khu Seongsu (Seoul) đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhiều hàng người xếp dài từ đêm hôm trước và tiếp tục kéo dài thêm vào sáng hôm sau.

Cảnh tượng đông nghẹt người tại các khu vực diễn ra sự kiện hôm 1/5. /@MJk9656/X.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết: “Không còn chỗ để bước ra khỏi các cửa ra của ga Seongsu”, hay “Khung cảnh trông rất nguy hiểm. Cả xe cảnh sát cũng đã được điều tới".

Cảnh sát bắt đầu nhận được hàng loạt cuộc gọi báo lo ngại về tình trạng quá tải từ 10h39 sáng 1/5. Chính quyền thành phố Seoul ước tính có khoảng 40.000 người tập trung tại Seongsu vào buổi trưa.

Khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, ban tổ chức lần lượt đình chỉ các hoạt động theo yêu cầu của chính quyền thành phố, bắt đầu với tour sưu tập dấu mộc vào khoảng 11h. Việc tiếp cận các khu vực chủ đề cũng bị hạn chế.

Trên mạng xã hội, nhiều người tham dự đã chỉ trích ban tổ chức vì khâu chuẩn bị và cách ứng phó bị cho là thiếu sót. “Hàng nghìn người tụ tập, cảm giác như bùng phát zombie”, hay “Ngay cả dữ liệu di động cũng ngừng hoạt động" là các bình luận bức xúc.

Một người dùng cho rằng thay vì dồn các khu chủ đề và những hoạt động hút khách - bao gồm cả chương trình phát thẻ Pokémon quảng bá - vào khu Seongsu vốn khá chật hẹp, ban tổ chức nên phân bổ ra nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Seoul, ngay cả khi điều đó buộc người tham gia phải di chuyển xa hơn.

Sự kiện hôm 1/5 phải hủy bỏ do lo ngại về an toàn. Ảnh: News1.

Pokémon Korea đã gửi lời xin lỗi thông qua các kênh mạng xã hội chính thức và thông báo kế hoạch tổ chức lại sự kiện phát thẻ.

“Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của mọi người khi Pokémon Mega Festa 2026 đã tạm thời bị đình chỉ do lo ngại an toàn phát sinh từ lượng người tham dự quá đông”, phía công ty cho biết.

Theo Pokémon Korea, sự kiện phát thẻ Magikarp bị hủy sẽ được tổ chức lại, với thông tin chi tiết sẽ được công bố qua các kênh chính thức vào ngày 4/5.