Quán lẩu gà 'van xin khách đừng tới' có động thái gây chú ý

Sau thời gian quá tải vì lượng khách từ nhiều nơi đổ về, chủ quán "Lẩu gà Mạc thị" (Quảng Đông, Trung Quốc) chính thức mở thêm chi nhánh.

Ông Mo, chủ quán "Lẩu gà Mạc thị" nổi tiếng sau một đêm nhờ video review trên mạng.

Ngày 29/4, chi nhánh đầu tiên của "Lẩu gà Mạc thị" chính thức khai trương. Ông Mo, chủ quán, cũng có mặt để cắt băng, kiểm tra hoạt động và giao lưu, chụp ảnh cùng thực khách.

Chi nhánh mới nằm trong trung tâm thương mại Newmall (phường Đại Lương, quận Thuận Đức, TP Phật Sơn), gần điểm tham quan nổi tiếng Qinghui Garden.

Theo 21jingji, quán có khoảng 47 bàn, không phát số thứ tự, có thể đặt trước. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, trên tường vẫn treo các biển “khuyên khách đừng đến” mang tính hài hước như: “Ăn canh dễ bị đau bụng nếu người có nhiều hàn khí”, “Chặt gà mệt quá, muốn đi karaoke”, hay “Nên đi giờ thấp điểm, không thì chủ quán mệt lắm”.

Dù ngày khai trương trời mưa lớn, lượng khách vẫn đông nghịt. Chưa đến 12h, quán đã kín chỗ, nhiều người phải xếp hàng chờ. Nhân viên cho biết thời gian đợi có thể từ 1,5 đến 2 tiếng.

Nhiều thực khách kéo đến ủng hộ chi nhánh của "Lẩu gà Mạc thị".

Quản lý chi nhánh, ông Li Ruimin, cho biết toàn bộ quy trình - từ thiết kế, nguyên liệu đến vận hành - đều do cửa hàng gốc kiểm soát. Nước dùng, gia vị và cách chế biến được chuyển trực tiếp từ cơ sở chính. Riêng gà được giết mổ tươi tại chợ gần đó rồi giao ngay trong ngày để đảm bảo độ tươi ngon.

Nhiều thực khách đánh giá cao chất lượng món ăn ở chi nhánh này. Một du khách từ Thượng Hải cho biết thịt gà “rất tươi, đúng kiểu ‘gà có vị gà’”, còn nước dùng thì thanh và ngọt. Một nhóm khách từ Chiết Giang nhận xét món gà hầm thảo dược mang hương vị đặc trưng nhưng không quá nồng, dễ ăn, ngay cả trẻ em cũng thích.

Ông Mo tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở chi nhánh mới.

Không chỉ khách du lịch, nhiều người dân địa phương cũng đến thử ngay ngày khai trương. Một số người thậm chí xếp hàng từ sáng sớm để được thưởng thức.

Ông Mo cũng khẳng định chất lượng tại chi nhánh hoàn toàn giống cửa hàng gốc, từ nước dùng đến gia vị đều được vận chuyển tươi mỗi ngày. Dịp lễ 1/5, ông cho biết sẽ không nghỉ mà tiếp tục đi kiểm tra hoạt động tại các chi nhánh.

Quán "Lẩu gà Mạc thị" tại thôn Trần, quận Thuận Đức (TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông) bắt đầu trở thành hiện tượng mạng xã hội ở Trung Quốc từ đầu tháng 4, khi được một blogger ẩm thực nổi tiếng giới thiệu.

Ngoài hương vị đặc sắc, quán gây thích thú bởi thái độ của ông Mo, khi ông thẳng thắn bày tỏ không muốn được nổi tiếng hay có nhiều khách vì sợ mệt, muốn sống "chill".

Chính sự tương phản này càng khiến nhiều người kéo đến thưởng thức, lên tới hàng nghìn người mỗi ngày. Trước tình trạng quá tải của quán, chính quyền địa phương thậm chí phải điều động nhân sự tới hỗ trợ, đồng thời nhân cơ hội thúc đẩy du lịch địa phương.