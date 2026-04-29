5 triệu lượt xem phản ứng của ông bố miền Tây khi thấy vợ trang điểm

Biểu cảm dễ thương của ông chồng miền Tây khi thấy vợ trang điểm Thấy vợ lần đầu trang điểm kỹ càng sau 30 năm kết hôn, ông Minh Dương (Vĩnh Long) không giấu nổi vẻ bất ngờ và dành lời tán thưởng.

Ngày 26/4, gia đình ông Lê Minh Dương (sinh năm 1976, ở xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và vợ, bà Đinh Thị Kim Chi (sinh năm 1976) tổ chức đám hỏi cho con gái đầu lòng.

Tiện thuê thợ trang điểm cho cô dâu, bà Chi cũng được "tút tát" lại vẻ ngoài, với gương mặt được trang điểm kỹ, tóc búi cầu kỳ và diện bộ áo dài nền nã. Trong khi đó, ông Dương không hay biết và đang chuẩn bị đón khách ở ngoài sân.

Bức ảnh kỷ niệm của cặp vợ chồng được người bạn chụp lại sau phản ứng dễ thương của ông Dương.

Thấy hình ảnh mẹ khác hẳn thường ngày, Kim Thy (sinh năm 2000), con gái thứ hai của ông Dương và bà Chi, dẫn mẹ ra "khoe" cha và một số bạn bè, người thân sớm có mặt.

"Khoảnh khắc mẹ tôi bước ra, cha gần như giật bắn mình vì ngạc nhiên, làm mọi người cười ồ. Ông cảm thán: 'Trời ơi bữa nay đẹp quá ta'", Thy kể với Tri Thức - Znews.

Sau đó, một người bạn còn đề nghị chụp cho cặp vợ chồng một bức ảnh kỷ niệm. Khác với thường ngày, bà Chi có chút bẽn lẽn, còn ông Dương ngại ngùng trước lời trêu chọc của mọi người.

Ghi lại khoảnh khắc dễ thương của cha mẹ và đăng tải lên mạng, Thy không ngờ video nhanh chóng lan truyền với 5,6 triệu lượt xem. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ tình cảm của cặp vợ chồng miền Tây dù đã bên nhau 30 năm.

Kim Thy cho biết kể từ sau đám cưới năm 1996, mẹ cô gần như chưa từng trang điểm và luôn ăn mặc giản dị ở nhà. Mỗi khi có sự kiện, bà cũng thường chỉ tô chút son môi, chưa từng tạo kiểu hay thuê thợ chuyên nghiệp như vừa rồi. Đó cũng là lý do khi thấy mẹ "lên đồ", cha cô và nhiều người thân quen mới bất ngờ đến vậy.

Sau khoảnh khắc đáng yêu, phía nhà trai cũng vừa kịp tới nơi để cử hành các nghi lễ. Gia đình cũng bận rộn cho tới tối khuya.

"Tối hôm đó khi ngồi ăn cơm, mọi người vẫn còn trêu cha mẹ. Tôi cho cha xem lại clip ghi lại phản ứng của bản thân, ông cười và nói không ngờ mình lại 'biểu cảm' đến vậy", Thy kể.

Cặp vợ chồng có 3 con gái sau 30 năm kết hôn.

Chia sẻ thêm về gia đình, Kim Thy cho biết cha mẹ cô luôn đối xử với nhau tình cảm dù đã kết hôn 3 thập kỷ và có 3 cô con gái. Trong mắt con cái, ông Dương có tính tình vui vẻ, hiền lành; còn bà Chi dịu dàng, cùng chồng chăm lo chu toàn cho gia đình.

Dù không tránh khỏi những khi bất đồng, xung đột, Thy để ý cha mẹ thường không thể giận nhau quá lâu và đều chủ động xuống nước, làm hòa đối phương. Bởi vậy, không khí gia đình hiếm khi căng thẳng.

"Sắp tới nếu kết hôn, tôi cũng hy vọng tìm được một nửa của mình giống cha và xây dựng gia đình hạnh phúc như cha mẹ. Chị em tôi luôn cảm thấy may mắn khi được trưởng thành trong vòng tay cha mẹ", Thy bày tỏ.