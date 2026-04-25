Chủ quán lẩu gà 'van xin khách đừng tới' lại gây bão

Ông Mo (Trung Quốc) - chủ quán "Lẩu gà Mạc thị" - được nhiều người phát hiện đã mở tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng cho thấy sức hút với lượng lớn người bấm theo dõi.

Ông Mo tất bật giao lưu, điều hành quán lẩu kể từ khi trở thành hiện tượng mạng. Ảnh: Cover News.

Dữ liệu nền tảng cho thấy từ khóa “chủ quán 'Lẩu gà Mạc thị' gia nhập mạng xã hội” đã thu hút gần 5 triệu lượt xem. Tính đến 15h ngày 23/4, tài khoản cá nhân của ông có 34.000 người theo dõi, phần giới thiệu giản dị: “Ông Mo ở đây chờ bạn".

Hiện tài khoản đăng 4 video, nội dung mộc mạc, gần gũi. Video đầu đăng ngày 19/4, ông thông báo quán nghỉ một ngày (20/4): “Tôi thực sự làm không nổi nữa, cảm ơn mọi người, đừng tới, thật sự đừng tới, lần này nghỉ một ngày", theo Cover News.

Tối 21/4, ông đăng video mới, vừa nói phương ngữ vừa dùng tiếng phổ thông để chào hỏi. Ông cũng phản hồi tin đồn “có định chặn Liu Yuxin không”, thoải mái nói: “Chắc chắn không, hoan nghênh cậu ấy đến giúp tôi chặt gà". Liu Yuxin chính là blogger đã khiến quán lẩu trở nên nổi tiếng đến mức "vỡ trận" như hiện tại nhờ một video giới thiệu hồi đầu tháng 4.

Trong video mới nhất đăng tải, ông Mo tiếp tục chân thành kêu gọi thực khách ở xa không cần lặn lội đến quận Thuận Đức để check-in. Ông cho biết công thức món gà hầm đã được công khai từ trước, khuyến khích mọi người tự làm tại nhà.

Đến chiều 23/4, video kêu gọi “check-in lý trí” này đã đạt hơn 70.000 lượt thích, với gần 3.500 bình luận, nhiều người chia sẻ ảnh món gà tự nấu theo công thức chủ quán công bố.

Sau gần 1 tháng nổi tiếng, quán lẩu của ông Mo vẫn hút lượng lớn khách ghé thăm. Ảnh: foshanplus.

Giữa cơn sốt, không chỉ cư dân mạng Trung Quốc thi nhau đăng ảnh “tái hiện” món ăn, mà căng tin Đại học Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) cũng nhanh chóng bắt trend. Theo đó, căng tin trường đã ra mắt phiên bản riêng lẩu gà "Mạc thị", có giá 8 nhân dân tệ (khoảng 30.000 đồng) và trở thành món ăn “best-seller” toàn trường.

Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ ăn uống của trường, ông Wang Gang, cho biết ý tưởng đến từ đề xuất của sinh viên. Sau khi thu thập thông tin online, chỉ trong 2-3 ngày, trường đã hoàn thành bản thử nghiệm.

“Sau đó, chúng tôi mời sinh viên người Quảng Đông trong trường tham gia nếm thử, điều chỉnh hương vị theo phản hồi và chính thức bán từ ngày 20/4 tại toàn bộ căng tin”, ông nói.

Để phù hợp khẩu vị địa phương, căng tin đã giảm lượng dược liệu để cân bằng vị. Món ăn sử dụng gà Tam Hoàng tươi, kết hợp thảo dược nấu tại chỗ để đảm bảo độ tươi và vị ngon. “Hiện món này bán rất chạy, mỗi ngày đều hết sớm, cung không đủ cầu”, ông Wang cho biết.

