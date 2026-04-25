Vì sao đàn ông dễ 'sập bẫy' hot girl quân nhân trên TikTok?

Dù biết là nhân vật ảo, nhiều đàn ông vẫn đổ xô theo dõi và tương tác với các influencer AI, khiến chuyên gia cảnh báo.

Ana Zelu là hot girl ảo nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ "cuộc sống" như mơ. Ảnh: @anazelu/Instagram.

Tài khoản Emily Hart được gọi là “nàng thơ tóc vàng" tại Mỹ, thu hút hàng triệu người theo dõi. Tuy nhiên, Emily thực chất là sản phẩm ảo của một sinh viên ngành Y tên Sam (22 tuổi) ở Ấn Độ.

Chia sẻ với Wired, Sam cho biết tạo ra Emily để kiếm tiền trang trải học phí, tập trung xây dựng theo hình ảnh người ủng hộ phong trào MAGA tại Mỹ để thu hút nhóm người chung quan điểm, đặc biệt là nam giới.

Theo New York Post, Sam không phải là người duy nhất kiếm tiền từ chiêu trò này. Thậm chí, nhiều khán giả vẫn dễ dàng “dính bẫy” cả những influencer được gắn nhãn rõ ràng là AI.

Trong số những “trái tim không nhịp đập” này có Ana Zelu - một cô gái tóc nâu xinh đẹp với trang Instagram mô tả cuộc sống như mơ: ngồi hàng ghế VIP tại các giải US Open và Australian Open, nhâm nhi cà phê trong cung điện châu Âu và tạo dáng trên cầu Brooklyn - tất cả trong những bộ đồ hàng hiệu và mái tóc hoàn hảo.

"Ca sĩ" Milla Sofia là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, thu hút bằng giọng hát ngọt ngào. Ảnh: @millasofiafin/Instagram.

Tài khoản giả này đã thu hút hơn 300.000 người theo dõi, dù phần giới thiệu thừa nhận rõ: “AI influencer”. Dù vậy, vô số người hâm mộ vẫn liên tục để lại những lời khen ngợi nồng nhiệt.

“Check outfit/Bạn thích bộ nào nhất?” - một bài đăng của Zelu ghi chú, kèm theo loạt ảnh cô nàng tạo dáng ở nhiều địa điểm khác nhau.

“Bộ số một là đẹp nhất”, một người dùng nam bình luận, kèm biểu tượng cầu nguyện và trái tim. “Tất cả bộ đồ đều đạt chuẩn ‘wow’, nhưng tôi thích bộ đầu tiên nhất, nhất là khi có nụ cười của bạn”, người khác viết.

Giống như Zelu, Milla Sofia cũng là một sản phẩm hoàn toàn giả khác - với hàm răng trắng hoàn hảo, thân hình quyến rũ và thậm chí cả giọng hát cuốn hút - nhưng tất cả đều không có thật.

Influencer do AI tạo ra này đã thu hút gần 600.000 người theo dõi trên Instagram, nơi những video hát nhép trong trang phục bó sát đủ khiến nhiều người đàn ông si mê.

“Milla, người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt vời, tình yêu ngọt ngào của tôi”, một bình luận điển hình dưới video có hàng trăm nghìn lượt xem. “Tôi đang nghe âm nhạc của người phụ nữ tôi yêu, người hát như thiên thần”, một người khác viết.

Dù phần giới thiệu của Sofia ghi rõ là “ca sĩ pop ảo”, các fan vẫn có “trải nghiệm cảm xúc thật” khi tương tác với nội dung này, theo nhà trị liệu tâm lý tại Manhattan, Jonathan Alpert.

Hot girl quân nhân Jessica Foster cũng bị nhiều người chỉ ra là không có thật sau khi có hàng trăm nghìn fan. Ảnh: @JessicaFosnc/X.

“Rõ ràng con người không cần thứ gì đó phải là thật để cảm thấy gắn kết. Họ chỉ cần cảm thấy nó phản hồi lại mình. Nếu một tài khoản tương tác tốt, nhất quán và có vẻ ‘hiểu’ họ, não bộ sẽ bắt đầu xem đó là mối tương tác có ý nghĩa", Alpert nói.

Sự phổ biến của những “robot quyến rũ” này được thúc đẩy bởi cái mà nhà tâm lý học pháp y Carole Lieberman gọi là “đại dịch cô đơn”.

“Ngay cả khi chúng ta biết hoặc nghi ngờ rằng một tài khoản là do AI tạo ra, chúng ta vẫn tương tác. Đôi khi chúng ta tự thuyết phục bản thân rằng đó là - hoặc có thể là - người thật", bà giải thích.

Xu hướng đáng lo này phản ánh một “tình trạng rất đáng buồn” và “sự mất mát tính nhân văn của xã hội”, Lieberman nhận định.

Theo tiến sĩ Hany Farid - chuyên gia AI hàng đầu và đồng sáng lập công ty chống lừa đảo số GetReal Security - trong khi một số influencer công khai là sản phẩm của thuật toán, phần lớn thì không.

Ông cảnh báo khi nội dung do AI tạo ra ngày càng khó phân biệt - kết hợp với thói quen lướt mạng vô thức - người dùng trở nên rất “dễ bị lừa” bởi những người sáng tạo mà họ yêu thích.

“Hình ảnh, giọng nói và video đã vượt qua ‘thung lũng kỳ lạ’ (thuật ngữ miêu tả mối quan hệ giữa những robot giống người và cảm xúc mà chúng gợi lên đối với người thật). Người bình thường đơn giản không thể phân biệt một cách đáng tin cậy giữa người thật và sản phẩm AI”, Farid nói.