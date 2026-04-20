Cô gái Việt sốc khi đến quán lẩu gà 'van xin khách đừng tới'

Từng đến nhiều quán ăn nổi tiếng ở Trung Quốc, Phương Anh đánh giá "Lẩu gà Mạc thị" là một trong những nơi cho cô trải nghiệm ấn tượng nhất cả về hương vị và dịch vụ.

Khoảng 10h30 ngày 16/4, Phương Anh (sinh năm 1989, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội) cùng bạn có mặt ở thôn Trần, quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để tìm "Lẩu gà Mạc thị" - quán ăn gây bão mạng xã hội nước này những ngày qua.

Ngay từ lối vào làng, cả nhóm "sốc" khi thấy cảnh tượng nhộn nhịp: khoảng 700-800 người tập trung, đi thăm thú, quay phim hoặc xếp hàng ăn lẩu; trước quán được bày hai dãy quầy hàng, bày bán đủ loại đặc địa sản phương. Thậm chí, có một người mặc linh vật hình con gà, chạy tới lui chụp hình cùng du khách.

"Cảnh tượng trông không khác gì một hội chợ địa phương. Dù biết trước sẽ đông đúc nhưng khi tận mắt chứng kiến, chúng tôi vẫn rất ấn tượng", Phương Anh nói với Tri Thức - Znews, dành nhiều lời khen cho trải nghiệm "có 1 không 2" ở Trung Quốc.

Gặp ông chủ quán "không muốn nổi tiếng"

Vì tới khá muộn, nhóm thực khách Việt Nam không kịp lấy số để được vào quán lẩu thưởng thức. Hiện mỗi ngày, quán chỉ phát 160 số (sáng 80, chiều 80 phiếu). Nhóm ban đầu cũng định bỏ cuộc, trông chờ xem có thể thấy chủ quán ra giao lưu hay không.

Sau đó, đi loanh quanh một hồi, Phương Anh cố gắng tìm người phụ trách điều phối tại đây, nói bằng tiếng Anh: "Chúng tôi đến từ Việt Nam, chúng tôi rất muốn thử ăn lẩu gà", hy vọng được linh động. Không ngờ, người này thực sự trao đổi lại với quán rồi bố trí riêng cho nhóm bạn một bàn ăn trong nhà.

"Họ nói rất vui khi có khách Việt Nam tới quán trải nghiệm, không nghĩ quán nổi tiếng tới vậy ở nước ngoài. Vì không có nhiều cơ hội đến như khách địa phương, chúng tôi đã được ưu tiên", Phương Anh kể.

Phần lẩu gà trị giá 280 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) với một số loại rau ăn kèm.

Vì khách quá đông, gần như mỗi bàn đều sẽ được phục vụ nồi lẩu gà đặc trưng, giá 280 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng), thay vì có thể tự do chọn món. Khi lẩu được bưng ra, nhóm khách Việt Nam ấn tượng phần nước dùng thơm từ nhiều loại thảo mộc. Đặc biệt, gà được giết thịt tại chỗ sau khi khách gọi món.

Phương Anh có cơ hội giao lưu với ông Mo - chủ quán (giữa).

"Giờ tôi đã hiểu tại sao quán lại được nhiều người khen như vậy. Cá nhân tôi thấy phần nước lẩu không quá đặc biệt, mà ngon từ nguyên liệu tươi và cảm giác tốt cho sức khỏe", cô nhận xét.

Từng trải nghiệm ẩm thực của hơn 10 tỉnh thành Trung Quốc, Phương Anh đánh giá gà ở "Lẩu gà Mạc thị" chắc, ngọt thịt, "không hổ danh địa phương nổi tiếng với các giống gà ngon".

Đặc biệt, Phương Anh và bạn phấn khích khi có cơ hội gặp gỡ ông Mo - chủ quán lẩu. Ngay từ khi bước ra sân, ông được mọi người hô vang tên như người nổi tiếng, trở thành trung tâm của hàng trăm camera điện thoại.

Sau hơn nửa tháng xoay xở với sự nổi tiếng, ông Mo hiện có nhiều thời gian giao lưu với khách hàng hơn nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Khi nghe Phương Anh nói đến từ Việt Nam và độ nổi tiếng của "Lẩu gà Mạc thị" ở nước ngoài, ông liên tục cảm ơn, bày tỏ sự cảm kích.

"Nhìn mặt ông chủ vẫn khá luống cuống, có phần 'khổ sở' vì nổi tiếng nhưng đó lại chính là điều khiến du khách tìm đến và cảm thấy thích thú", cô nói.

Sự chuyên nghiệp của địa phương

Bản thân là hướng dẫn viên du lịch, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Phương Anh càng ấn tượng trước sự chuyên nghiệp, tốc độ của chính quyền thành phố Phật Sơn trong việc phản ứng với "hiện tượng mạng" Lẩu gà Mạc thị.

Ngay khi quán bắt đầu nổi tiếng và có dấu hiệu quá tải, địa phương đã bố trí nhân lực hỗ trợ điều tiết khách, dọn rác, tuần tra an ninh, phát nước miễn phí, tận dụng bãi đất trống làm chỗ đỗ xe tạm. Nhiều nhà vệ sinh công cộng, thậm chí cột phát sóng wifi cũng được lắp đặt để phục vụ hàng nghìn người kéo đến mỗi ngày.

"Hôm tôi tới, con đường lớn dẫn vào quán vẫn đang được hoàn thiện nốt để mọi người thuận tiện đi lại. Dù đông đúc nhưng mọi thứ được điều tiết khá trơn tru, không xảy ra hỗn loạn", Phương Anh kể.

Nhóm của Phương Anh hài lòng với chất lượng món lẩu gà nổi tiếng.

Bên cạnh đó, việc thành phố tận dụng độ nổi tiếng của quán lẩu để quảng bá các đặc sản, hàng quán khác của địa phương cũng là điều nữ du khách đánh giá cao. Dù đến ăn được lẩu gà hay không, du khách cũng có cơ hội trải nghiệm các món ăn khác, mua được quà mang về.

Theo Cover News, ngày 15/4, để đảm bảo trật tự ăn uống, chủ quán cũng cho lắp thêm rào chắn phía trước nhằm hướng dẫn khách xếp hàng. Trong sân, hàng loạt bảng thông báo “khuyên khách” mang tính hài hước, gần gũi trở cũng được bổ sung, tiếp tục khiến nhiều người thích thú.

Khách đến quán được phân luồng xếp hàng, lấy số thứ tự. Ảnh: Cover News.

Nội dung các biển vừa dí dỏm vừa đời thường như: "Streamer không được bán hàng ở đây, đẹp trai đẹp gái cũng không được"; "Livestream hay quay video nhớ nói nhỏ, kẻo ảnh hưởng mùi thơm của gà"; "Nghe nói người nhiều ‘ẩm khí’ ăn gà sẽ bị đau bụng đấy nhé".

Trước cơn sốt chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, ông Mo cũng cho biết sẽ nghỉ bán trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1-3/5) sắp tới. Cùng với đó, từ tuần sau, quán cũng sẽ đóng cửa cố định vào mỗi thứ hai, theo Yangcheng Evening News.