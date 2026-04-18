Quán bánh mì trong biệt thự 700 m2 ở Đà Lạt gây sốt

Với giá thành hợp lý cùng không gian là căn biệt thự của gia đình, hàng bánh mì và cà phê của Thanh Nhã thu hút nhiều khách kéo đến thưởng thức, check-in.

Từ ngày 13/4, cứ khoảng 6h sáng, khu vực trước căn biệt thự của gia đình Thanh Nhã (sinh năm 1994) ở phường Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt đầu có nhiều người kéo đến tập trung. Tất cả là khách hàng của quầy bánh mì do Thanh Nhã mở cùng một người bạn, đặt ngay trước cửa nhà.

Mỗi người thường gọi một ổ bánh mì cùng một ly nước, rồi ngồi ngay ở khoảng sân rộng của căn biệt thự thưởng thức, chụp hình check-in. Sự tương phản giữa món ăn sáng bình dân, quen thuộc và không gian sống rộng rãi, tiện nghi khiến nhiều người thích thú.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Nhã cho biết vị trí kinh doanh đặc biệt là một trong những chi tiết khiến quầy bánh mì của cô trở nên lan truyền.

Quầy bánh mì của Thanh Nhã đặt ngay trước căn biệt thự của gia đình.

Tuy nhiên, Thanh Nhã cũng tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình, khi mỗi phần bánh đều được chuẩn bị với nguyên liệu tươi, chất lượng, đầy đặn và bán với giá thành hợp lý. Theo đó, bánh chỉ dao động từ 20.000 đến 28.000 đồng (nhân xíu mại/thịt nướng), nước cũng dao động 12.000-28.000 đồng.

"Đó cũng là lý do tôi đặt tên quán là 'Bánh mì Bự thiệt', vừa là cách đọc lái của 'biệt thự', vừa chỉ sự chất lượng, đầy đặn của bánh", cô nói.

Thanh Nhã tự tin bánh mì có nguyên liệu chất lượng, đầy đặn.

Thanh Nhã cho biết thêm cô là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Căn biệt thự do bố mẹ ruột Thanh Nhã xây dựng vào 4 năm trước, rộng khoảng 700 m2. Hiện, đây là không gian sinh sống của bố mẹ, vợ chồng cô và gia đình 2 người anh trai.

Thực chất, Thanh Nhã lần đầu kinh doanh bánh mì ăn sáng vào tháng 1 vừa qua, để thỏa mãn sở thích bên cạnh công việc chính.

Tuy nhiên chỉ sau khoảng 2 tuần, cô phải đóng cửa vì khách... quá đông, một mình cô và bố mẹ khi đó không thể vận hành nổi.

"Tôi không ngờ lại có nhiều khách hàng ủng hộ đến vậy, trung bình hơn 100 ổ mỗi ngày dù chỉ bán 'núp núp' trong nhà. Tình trạng quá tải, cộng thêm đây không phải công việc chính khiến tôi quyết định tạm dừng, cáo lỗi khách", cô giải thích, cho biết thêm sau khi nghỉ bán, vẫn có nhiều khách gọi điện hỏi thăm, tiếc nuối.

Đến ngày 13/4 vừa qua, sau khi "lấy lại tinh thần", Thanh Nhã quyết định kinh doanh lại, mở bán thêm nước uống. Dù vậy, trước sự ủng hộ nhiệt tình của khách, bố mẹ cô hiện vẫn phải hỗ trợ con gái phần nào, như nướng thịt, pha nước.

Nói về giá thành bánh khá rẻ so với mặt bằng thành phố du lịch, Thanh Nhã thú nhận cô chưa kịp cân nhắc nhiều, chỉ ước lượng giá thành hợp lý để mọi người thử. Sau một thời gian, cô có thể sẽ tính toán lại chi phí.

"Dù chỉ là công việc phụ, tôi rất vui khi được mọi người ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Tôi sẽ cố gắng duy trì giá thành và chất lượng để phục vụ những người yêu mến", cô chia sẻ.