Động thái mới của ông chủ quán lẩu gà van xin khách đừng tới

Giữa cơn sốt khách kéo dài, quán lẩu gà ở Trung Quốc phải dựng rào, treo biển “khuyên khách”, trong khi chủ quán vẫn kiệt sức nhưng cố gắng phục vụ và chụp ảnh cùng thực khách.

Bên trong quán lẩu gà van xin khách đừng đến nổi tiếng MXH Sau khi nổi tiếng nhờ một video review, quán lẩu gà Trung Quốc của ông Mo nhanh chóng quá tải. Dù chủ quán liên tục nói "không ngon", khách vẫn kéo đến ngày càng đông.

Ngày 15/4, để đảm bảo trật tự ăn uống, chủ quán "Lẩu gà của Mo" đã lắp thêm rào chắn phía trước nhằm hướng dẫn khách xếp hàng. Trong sân, hàng loạt bảng thông báo “khuyên khách” mang tính hài hước, gần gũi trở cũng được bổ sung, tiếp tục khiến nhiều người thích thú.

Nội dung các biển vừa dí dỏm vừa đời thường như: “Streamer không được bán hàng ở đây, đẹp trai đẹp gái cũng không được"; "Livestream hay quay video nhớ nói nhỏ, kẻo ảnh hưởng mùi thơm của gà”; “Nghe nói người nhiều ‘ẩm khí’ ăn gà sẽ bị đau bụng đấy nhé”, theo Cover News.

Những dòng “độc thoại nội tâm” của ông chủ cũng vừa chân thật vừa đáng yêu: “Chặt gà mệt quá, chỉ muốn nghỉ, đi karaoke”; “Yêu ai thì gọi người đó đến chặt gà, ông Mo còn 300.000 con”.

Ngoài ra còn có hàng loạt câu “đuổi khách” rất ngẫu hứng: “Thiếu nhân lực, phục vụ tùy duyên”; “Ngon thì cũng không hẳn, chủ yếu đến để cảm nhận nỗi khổ của ông Mo”; “Nên đi lệch giờ, không thì chủ quán mệt quá mà bỏ chạy mất”.

Dù lời nói có vẻ như đang cố “đuổi khách”, nhưng hành động của ông chủ lại rất ấm áp.

Một nhân viên quán họ Wu kể: “Một số khách từ nơi khác đến, sau khi tìm được ông Mo, ông đều tiếp đón chu đáo. Dù không có số bàn, ông vẫn sắp xếp thêm bàn để khách được ăn. Hôm qua có khách từ Chiết Giang, Đông Bắc lái xe hàng nghìn km tới. Khi biết họ đi xa như vậy, ông Mo rất cảm động nên đặc biệt cho nhân viên thêm bàn cho họ"

Quán lẩu gà của ông Mo đã dựng thêm rào chắn và in nhiều tờ ghi chú cho khách hàng. Ảnh: Cover News.

Tại quán ăn, phóng viên Cover News cũng cảm nhận rõ sự chân thành của ông chủ. Khoảng 13h, ông vừa vội vàng ăn xong bữa trưa bên khu chặt gà ở góc sân, quay lại đã bị nhiều khách vây quanh xin chụp ảnh và ông kiên nhẫn đáp ứng từng người.

Khi phóng viên chen vào hỏi về tình trạng nghỉ ngơi gần đây, ông liên tục đáp: “Vẫn vậy thôi (mệt), vẫn vậy thôi (mệt)".

Đối diện câu hỏi tiếp theo của phóng viên, nhìn những thực khách đang chờ chụp ảnh bên cạnh, ông mỉm cười từ chối: “Không cần phỏng vấn đâu, để thời gian cho họ chụp ảnh".

Từ đầu tháng 4, quán lẩu gà của ông Mo ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông trở thành hiện tượng mạng xã hội tại Trung Quốc. Xuất phát từ một video giới thiệu của blogger ẩm thực nổi tiếng cùng tính cách chân thật, "không muốn nổi tiếng" của ông chủ, quán trở thành điểm check-in hot của hàng nghìn người.

Theo Meihua Media, để ứng phó với lượng khách tăng đột biến, vợ chồng ông Mo phải huy động con trai, con gái và các cháu đang sống ở xa đến hỗ trợ. Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc khi điều nhân lực giúp điều tiết dòng khách, bố trí tình nguyện viên giữ trật tự, làm đường tạm, lắp điều hòa, thêm nhà vệ sinh công cộng đến mở bãi đỗ xe 2.000 m2 từ khu đất trống.

Tuy nhiên trước cơn sốt chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, ông Mo cho biết sẽ nghỉ bán trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1-3/5) sắp tới. Cùng với đó, từ tuần sau, quán cũng sẽ đóng cửa cố định vào mỗi thứ Hai, theo Yangcheng Evening News.