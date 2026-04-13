Bàn tay biến dạng của chủ quán lẩu gà xin khách đừng tới viral MXH

Sau khi nổi tiếng nhờ một video review, quán lẩu gà ở Trung Quốc rơi vào tình trạng quá tải, ông Mo kiệt sức vì làm việc gần như suốt ngày đêm để phục vụ dòng khách đổ về không ngừng.

Chủ quán lẩu gà ở Quảng Đông viral khắp MXH Trung Quốc.

"Anh Liu ơi, mau qua giúp tôi chặt gà!”.

Ngày 13/4, ông Mo - chủ quán "Lẩu gà của Mo" - gọi điện "cầu cứu" blogger ẩm thực Liu Yuxin từ xa.

"Tạm thời tôi chưa tới chặt gà đâu, sợ tôi tới thì ông còn mệt hơn đó", Liu đáp lại. Đoạn hội thoại được nam blogger chia sẻ trong một video livestream trên kênh cá nhân.

Liu Yuxin chính là người đã khiến quán lẩu gà của ông Mo ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông trở thành hiện tượng mạng xã hội khắp Trung Quốc.

Theo trưởng thôn, mỗi ngày có khoảng 3.000 thực khách tìm đến quán lẩu nhà ông Mo, con số này có thể lên tới 6.000-8.000 vào giờ cao điểm. Mọi người bắt đầu xếp hàng từ rất sớm, khoảng 5h30 sáng, lượng khách mỗi ngày cũng tăng vọt từ hơn 10 bàn lên hơn 200 bàn. Nhiều du khách từ nơi khác lái xe hai hoặc ba tiếng đồng hồ chỉ để ăn món lẩu gà này.

Bàn tay sưng đỏ của ông Mo vì phải liên tục chặt gà. Ảnh cắt từ clip.

Hơn 10 ngày qua, ông Mo phải chặt gà cả ngày, tiếp khách, trả lời phỏng vấn, làm việc tới 1h, 2h rồi 6h lại dậy chuẩn bị nguyên liệu, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, theo Sina.

Trong một video phỏng vấn mới đây, nhiều người để ý bàn tay ông Mo đã sưng tấy, các kẽ ngón tay bôi đầy thuốc đỏ. Tuy nhiên khi được hỏi, ông không nói gì, chỉ giấu tay ra sau rồi lặng lẽ đi vào nhà.

Dù kiệt sức, ông vẫn cố gắng phục vụ vì khách từ xa tìm đến, khó lòng đóng cửa từ chối. Ông chỉ hy vọng có thể nghỉ ngơi khi đến dịp lễ 1/5 sắp tới.

Bên cạnh đó, trước tình trạng nhiều người lợi dụng sức nóng của quán, rao bán các gói nước lẩu pha sẵn hoặc tự nhận là đại lý, chi nhánh, ông Mo khẳng định quán chưa có chi nhánh hay mở bán online.

Theo Meihua Media, để ứng phó với lượng khách tăng đột biến, vợ chồng ông Mo phải huy động con trai, con gái và các cháu đang sống ở xa đến hỗ trợ, người đón khách, người phục vụ bàn hay điều phối, sơ chế gà. Có người phải thuê khách sạn gần nhà ở tạm vì không đủ chỗ nghỉ.

May mắn là gia đình ông cũng nhanh chóng được chính quyền địa phương vào cuộc hỗ trợ, từ điều tiết dòng khách, bố trí tình nguyện viên giữ trật tự, làm đường tạm, lắp điều hòa, thêm nhà vệ sinh công cộng đến mở bãi đỗ xe 2.000 m2 từ khu đất trống.

Địa phương cũng đăng tin tuyển người nhổ lông gà (25 nhân dân tệ - 96.000 đồng/giờ) và chặt gà (30 nhân dân tệ - 115.000 đồng/giờ) để quán ông Mo có thêm nhân lực tạm thời.

Theo trang Lekeji, với cơn sốt chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, gia đình ông Mo sẽ còn phải xoay xở thêm một thời gian để phục vụ những thực khách "đu trend" đầy phấn khích.

Không chỉ "Lẩu gà của Mo" nổi tiếng, bản thân kênh video của Liu Yuxin cũng tăng trưởng mạnh. Trong 30 ngày qua, tài khoản của anh tăng hơn 780.000 người theo dõi, vượt mốc 10 triệu fan.

Trong hơn 10 năm làm blogger, Liu đã đi qua hơn 40 quốc gia, trải nghiệm hơn 6.000 nhà hàng. Anh không “mua view” hay quảng cáo kém chất lượng, chủ yếu ghi lại những trải nghiệm đời thường, từ đó xây dựng niềm tin với người xem.

Sau khi giúp "Lẩu gà của Mo" nổi tiếng, anh vẫn đăng video bình thường, không tận dụng thêm sức nóng từ câu chuyện này. Buổi livestream gần đây cũng chỉ là phản hồi ngắn gọn.