Tình trạng ông chủ quán lẩu gà van xin khách đừng đến

Sức hút trên mạng xã hội chưa giảm nhiệt, gia đình ông Mo (Quảng Đông, Trung Quốc) vẫn tất bật tiếp đón hàng nghìn lượt khách đến thử món gà nổi tiếng.

Ông Mo và gia đình, nhân viên quán làm việc liên tục để phục vụ thực khách. Ảnh: Douyin.

Ngày 10/4, ông Mo - chủ quán "Lẩu gà của Mo" ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) - quyết định tạm đóng cửa quán nửa ngày để nghỉ ngơi. Ông còn đặc biệt tự tay nấu một bữa ăn ngon cho các nhân viên.



Khoảng 10 ngày qua, vì khách quá đông, tất cả phải gọi đồ ăn bên ngoài cho qua bữa, theo Sina. Khi được chia sẻ, sự chu đáo, quan tâm của ông Mo tiếp tục nhận lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Quán lẩu của ông Mo trở thành hiện tượng mạng ở Trung Quốc từ ngày 1/4, khi được blogger ẩm thực nổi tiếng Liu Yuxin giới thiệu.

Theo Meihua Media, trước khi nổi tiếng, nhịp sống của ông Mo chậm rãi và dễ chịu khi mỗi ngày chỉ đón khoảng chục bàn khách, tan làm vào khoảng 21h, có thể đi hát karaoke, dạo bộ. Nhưng sau khi quán lẩu nổi tiếng, ông mỗi ngày phải phục vụ 150-200 bàn, thời gian làm việc kéo dài gần 20 tiếng.

Có hôm, vợ chồng ông vừa dọn dẹp xong quán, 2h mới được nghỉ ngơi thì đến 6h, khách đã bắt đầu xếp hàng lấy số chờ tới giờ mở cửa.

Thậm chí, cả gia đình ông Mo cũng phải "vào cuộc": con trai, con dâu, con gái, thậm chí cháu trai đang sống ở xa đều phải tới phụ giúp, người đón khách, người phục vụ bàn hay điều phối, sơ chế gà. Có người phải thuê khách sạn gần nhà ở tạm vì không đủ chỗ nghỉ.

"Mệt quá, có kiếm được tiền cũng không có thời gian tiêu tiền", ông Mo than thở.

Khách vẫn nườm nượp kéo đến quán lẩu gà của ông Mo. Ảnh: Foshan Plus.

Bên cạnh nhân lực phục vụ, ông Mo còn phải đối mặt một vấn đề khác là thiếu hụt nguồn cung gà cho quán. Trước đây, quán nhập gà từ một trang trại địa phương, chỉ dùng loại nuôi từ 180 ngày trở lên, thịt chắc và đậm vị. Loại gà này chủ yếu có ở Quảng Đông, rất hiếm ngoài tỉnh.

Trong dịp Tết Thanh Minh vừa qua, quán thông báo phải chuyển sang dùng gà ta được cung cấp bởi Tập đoàn Ôn thị Quảng Đông. Đơn vị này cung cấp nhiều giống gà bản địa, được phân loại theo mục đích sử dụng (nấu canh, hầm, thả vườn...).

Thông tin cũng cổ phiếu doanh nghiệp này tăng mạnh, vốn hóa tăng thêm khoảng 2,6 tỷ nhân dân tệ (hơn 10.000 tỷ đồng ).

Trước đó, để hỗ trợ gia đình ông Mo, chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng cử nhân viên giữ trật tự, điều tiết dòng người; tận dụng đất trống làm bãi đỗ xe tạm; bố trí nhân công dọn rác, tuần tra an ninh; thậm chí đăng tin tuyển người nhổ lông gà (25 nhân dân tệ - 96.000 đồng/giờ) và chặt gà (30 nhân dân tệ - 115.000 đồng/giờ).

Bên cạnh đó, địa phương cũng tận dụng sự nổi tiếng bất ngờ, quảng bá thêm nhiều quán ăn, sản vật địa phương cho các thực khách từ nơi xa đến. Theo tờ Foshan Plus, một số cửa hàng ăn uống xung quanh nhà ông Mo cũng đã bắt đầu hưởng lợi khi có thêm khách hàng.