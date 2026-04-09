Chủ quán lẩu gà nổi tiếng MXH: 'Đồ ăn không ngon, đừng tới'

Không muốn nổi tiếng trên mạng, thậm chí cảnh báo món ăn của mình có thể gây tiêu chảy, ông chủ quán lẩu gà ở Quảng Đông (Trung Quốc) càng khiến khách thích thú kéo đến trải nghiệm.

Chủ quán lẩu gà mệt mỏi vì có quá nhiều khách tới ăn.

“Ăn ở đây có thể bị tiêu chảy đấy”, người đàn ông mặc áo phông đen, chủ quán “Lẩu gà của Mo” ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nói với thực khách.

“Nếu bị thì đó là vấn đề của tôi, không phải lỗi của anh”, vị khách đáp.

Đoạn hội thoại xuất hiện trong video của blogger ẩm thực kiêm cựu MC Liu Yuxin, đăng tải ngày 1/4, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng Trung Quốc và khiến nhiều người thích thú.

Đáng nói, dù ông chủ có phong cách phục vụ không niềm nở, thực khách kéo đến quán vẫn ngày một đông, theo Sixth Tone.

Trong video, chủ quán thậm chí còn nói: "Đừng làm tôi nổi tiếng quá, tôi không phục vụ nổi đâu".

Khách kéo đến quán gà ở Quảng Đông thưởng thức vì tò mò.

Quán phục vụ gà làm tại chỗ, rượu thảo dược tự ngâm và món lẩu gà được cho là giúp “loại bỏ thấp khí” (yếu tố được coi là có hại cho cơ thể và gây ra do ăn đồ lạnh, theo Đông y) và quá trình này có thể gây tiêu chảy. Một tấm biển đỏ trong quán ghi rõ: “Sau khi ăn, một số khách có thể phải vào nhà vệ sinh. Điều này là bình thường".

Tính đến ngày 8/4, video về quán lẩu đặc biệt đã hút hơn 100.000 lượt thích trên nền tảng Xiaohongshu và 1,4 triệu lượt trên Douyin. Nhiều người khen món ăn tươi ngon, số khác tò mò trước thái độ “lạnh nhạt” của chủ quán, thậm chí có người xác nhận đã bị tiêu chảy sau khi ăn.

Chỉ vài ngày sau khi video lan truyền, khách từ khắp nơi đổ về, gây tắc nghẽn đường xung quanh. Có người thậm chí ngủ lại trong xe, xếp hàng từ 6h. Dịp Tết Thanh minh vừa qua, quán đón tới 2.000-3.000 khách mỗi ngày.

Thức ăn được quán chế biến tại chỗ.

Anh Chen Zuyao (42 tuổi, từ Quảng Châu) cho biết đã cùng bạn lái xe suốt 1 tiếng tới thử hôm 5/4 chỉ vì “tò mò”. Đến nơi lúc 7h, anh vẫn phải chờ gần 4 tiếng mới được ăn. “Chủ quán càng không PR, mọi người càng muốn tự mình kiểm chứng”, anh nói.

Một thực khách khác, Xiao Chang (37 tuổi) cho biết cô bị thu hút bởi sự hài hước, mộc mạc của ông chủ. Dù phải chờ 3 tiếng, cô vẫn thấy “đáng” dù thừa nhận có thể tự làm món ăn tương tự ở nhà.

Xiao cũng rất cảm động trước bầu không khí giản dị, đậm chất gia đình tại đây. "Một chủ doanh nghiệp địa phương khiêm tốn đến từ Quảng Đông quản lý công việc kinh doanh tốt đến vậy thật truyền cảm hứng", cô nói.

Tuy nhiên, ông chủ vẫn liên tục khuyên khách rằng "đồ ăn không ngon, đừng tới". Ông cũng phủ nhận tin đồn giảm giá cho khách đánh giá tiêu cực.

“Tôi mệt lắm rồi, đau cả lưng. Trước đây mỗi ngày chỉ phục vụ 10 bàn, còn có thời gian hát karaoke, đi dạo. Giờ khách đông liên tục, kiếm tiền kiểu này không đáng”, ông chia sẻ.

Hiện một con gà tại quán có giá 258 nhân dân tệ (khoảng 990.000 đồng), còn một phần canh thảo dược là 38 nhân dân tệ (146.000 đồng). Chính quyền địa phương đã phải vào cuộc, giới hạn 200 khách/ngày và phát bản đồ ẩm thực để phân luồng du khách sang các điểm khác.