Lá chắn hào nhoáng của các ngôi sao phim người lớn

Các ngôi sao phim người lớn “đội lốt” influencer đang làm mờ ranh giới nội dung, khiến nhiều người trẻ xem đây là con đường thành công hấp dẫn, gây tranh cãi và lo ngại.

Ari Kytsya gia nhập OnlyFans năm 18 tuổi, hiện là một trong những gương mặt thành công nhất trên nền tảng. Ảnh: @arikytsya/Instagram.

Việc trở nên nổi tiếng chưa bao giờ khó như hiện nay, trừ khi đó là một ngôi sao phim người lớn, theo The Telegraph. Khi nền kinh tế mạng xã hội dần bão hòa, một kiểu influencer hoàn toàn mới đang âm thầm vươn lên dẫn đầu.

Họ đăng tải các video trang điểm vô hại, những điệu nhảy viral hay các clip phối đồ tới hàng triệu người theo dõi - phần lớn là nữ - trên TikTok, nhưng trang cá nhân lại thường dẫn liên kết đến nội dung người lớn trên các nền tảng như OnlyFans.

Trong bối cảnh kỹ thuật số mới này, ngày càng có nhiều lo ngại rằng các cô gái tuổi teen có thể bắt đầu xóa nhòa ranh giới giữa việc bán nội dung nhạy cảm và “thành công” trên mạng.

Influencer "hai mặt"

Ra mắt năm 2016 bởi doanh nhân người Anh Tim Stokely, OnlyFans ban đầu là nền tảng giúp các nhà sáng tạo như nghệ sĩ hay influencer kiếm tiền trực tiếp từ nội dung và tương tác.

Tuy nhiên, sau khi Leonid Radvinsky mua lại cổ phần chi phối vào năm 2018, nền tảng này dần chuyển hướng thành “đế chế nội dung người lớn”.

Radvinsky - người vừa qua đời vì ung thư ở tuổi 43 - đã định vị OnlyFans như nơi giúp người làm trong ngành công nghiệp người lớn kiếm tiền bằng cách bán hình ảnh, video gợi cảm hoặc nhạy cảm trực tiếp cho người đăng ký trả phí. Nền tảng này bùng nổ trong đại dịch, khi hoạt động mại dâm trực tiếp bị đình trệ.

Gần đây, OnlyFans cố gắng “làm mềm” hình ảnh bằng cách thu hút các nhà sáng tạo đại chúng như vận động viên, nghệ sĩ, người mẫu hay diễn viên hài, cho phép họ thu phí nội dung độc quyền.

Khi một số người kiếm được thu nhập lớn công khai chia sẻ, nền tảng này trở nên phổ biến với cả những người bình thường bán nội dung không nhạy cảm để tài trợ cho lối sống hoặc dự án cá nhân. Thực tế, phần lớn nội dung trên OnlyFans không mang tính khiêu dâm rõ rệt, mà thiên về sự gần gũi giả lập giữa người tạo và người theo dõi.

Ngôi sao Onlyfans Kayla Jade mở rộng thể loại nội dung khi quay podcast, chuẩn bị ra mắt hồi ký. Ảnh: @itsmekaylajade/Instagram.

Tuy vậy, những người kiếm tiền nhiều nhất vẫn là các ngôi sao phim người lớn - được gọi nhẹ nhàng là “nhà sáng tạo nội dung”. Họ thường sản xuất nội dung tại nhà, đôi khi hợp tác với các ngôi sao khác. Nhiều người trong số này đã “tái định vị” bản thân thành influencer trên các nền tảng như TikTok hay Instagram, trong khi công việc chính không phải lúc nào cũng được người theo dõi biết đến.

Điển hình là Ari Kytsya (25 tuổi) một trong những gương mặt thành công nhất trên OnlyFans, đồng thời là TikToker với 5 triệu người theo dõi, chủ yếu là phụ nữ trẻ. Cô tham gia OnlyFans từ năm 18 tuổi để kiếm thêm thu nhập, sau đó bắt đầu đăng nội dung mạng xã hội từ năm 2022.

Kytsya hoạt động giống một influencer thông thường: tham dự sự kiện, ký hợp đồng quảng cáo với thương hiệu mỹ phẩm lớn, và xuất hiện tại các bữa tiệc danh giá.

Cô từng có bài phát biểu gây tranh cãi tại Đại học Washington (Mỹ), cho rằng OnlyFans là lựa chọn tiến bộ hơn so với ngành công nghiệp phim người lớn truyền thống. Kytsya khẳng định nền tảng này trao quyền kiểm soát tài chính và sáng tạo cho người làm nội dung.

Người theo dõi Kytsya chủ yếu là nữ giới trẻ, bị thu hút bởi những video chia sẻ thẳng thắn về phẫu thuật thẩm mỹ, như nâng ngực, hút mỡ, tiêm filler môi, sửa mũi, hoặc thử đồ - thường được các thương hiệu “tặng” miễn phí.

Các video nổi bật của cô còn nói về hành trình trở thành diễn viên phim người lớn, thu nhập hàng nghìn USD mỗi tháng, và hiện sở hữu 2 ngôi nhà và 4 chiếc xe hơi. Nhiều người hâm mộ nữ thậm chí không biết cô làm trong ngành này.

Hào quang và mặt tối

Dù Kytsya nhấn mạnh nghề này có nhiều mặt trái như áp lực xã hội, cạnh tranh khốc liệt và khó tìm công việc “bình thường” sau này, cô vẫn thường xuyên nhận câu hỏi về cách thành công trên OnlyFans. Một số ngôi sao khác còn công khai thu nhập để thu hút người theo dõi.

Các bậc phụ huynh ngày càng lo ngại khi sự hiện diện của những influencer này khiến OnlyFans trở nên hấp dẫn với giới trẻ trong môi trường mạng đề cao sự giàu có và danh tiếng.

Đáng lo ngại, một nghiên cứu mới trên tạp chí Sexuality & Culture cho thấy nhiều trẻ từ 12 tuổi đã xem việc tạo nội dung nhạy cảm như một nghề nghiệp “đáng mơ ước”.

Nghiên cứu nhấn mạnh điều mà những đứa trẻ này không nhận ra là các nền tảng này thực chất “củng cố định kiến giới và duy trì bất bình đẳng giới”. OnlyFans cho biết họ liên tục cập nhật hệ thống xác minh độ tuổi để ngăn người dưới 18 tuổi truy cập.

Một số nhà sáng tạo nội dung sống chung, cùng tạo video như “Bop House”. Ảnh: @bophouse/Instagram.

Ngoài ra, nhiều nguy cơ cũng tồn tại, từ việc bị lợi dụng bởi AI đến các “cò mồi” giả danh quản lý nhằm chiếm đoạt tài khoản và thu nhập. Thậm chí có trường hợp bị tống tiền bằng nội dung riêng tư. BBC cũng từng đề cập đến nghi vấn xuất hiện hình ảnh lạm dụng trẻ em trên nền tảng, dù công ty phủ nhận.

Trên các diễn đàn của giáo viên và phụ huynh, sự lo lắng ngày càng gia tăng. Có giáo viên chia sẻ học sinh nữ của mình mong muốn trở thành người làm nội dung trên OnlyFans. Thậm chí có trường hợp phụ huynh vô tình phát hiện tài khoản của con.

Dù vậy, các ngôi sao OnlyFans vẫn tiếp tục hòa nhập vào văn hóa đại chúng. Một số lập nhóm sống chung để sản xuất nội dung, như “Bop House” - nơi các nhà sáng tạo trẻ cùng sinh hoạt và kiếm hàng triệu USD mỗi tháng.

Nhiều người còn mở rộng sang podcast, viết sách hay kinh doanh thương hiệu cá nhân. Chẳng hạn, Kayla Jade (31 tuổi, Australia) - một người làm nội dung người lớn - đã phát hành podcast và chuẩn bị ra mắt hồi ký.

Sự phổ biến của OnlyFans thậm chí còn trở thành đề tài phim truyền hình. Tuy nhiên, không phải ai cũng lo ngại về xu hướng này. Một số ý kiến cho rằng nội dung nhạy cảm đã tồn tại trong văn hóa đại chúng từ lâu và không thể ngăn chặn hoàn toàn.

Dẫu vậy, thực tế cho thấy thị trường OnlyFans ngày càng cạnh tranh khốc liệt, và việc thành công giờ đây không hề dễ dàng. Những người nổi tiếng sẵn có lợi thế hơn, khi họ dễ dàng chuyển đổi sang nền tảng này để kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó, một số người trong ngành vẫn từ chối danh xưng “influencer”, khẳng định họ là ngôi sao phim người lớn và công việc của họ là sản xuất nội dung khiêu dâm.