Giám đốc Anh chia sẻ về con gái hiến tạng cứu 3 người Việt Nam

Con gái không may gặp nạn trong chuyến du lịch Hà Giang, gia đình O.W. (19 tuổi) quyết định hiến tạng con để cứu người gây xúc động.

Cô gái Anh qua đời ở tuổi 19 trong chuyến du lịch Việt Nam. Ảnh: GĐCC.

Ngày 8/4, câu chuyện cô gái 19 tuổi O.W. (quốc tịch Anh) được gia đình quyết định hiến tạng sau khi cô chết não tiếp tục được lan tỏa trên nhiều tờ báo nước ngoài và Việt Nam.

Trước biến cố, O.W. đang trong chuyến du lịch khắp Đông Nam Á trước khi bắt đầu nhập học tại Đại học Durham (Anh). Nữ du khách không may gặp tai nạn ở Hà Giang cũ (nay thuộc Tuyên Quang) khi chiếc xe máy chở cô mất lái, khiến cô văng xuống đường và bị chiếc xe tải đang chạy tới tông phải. Do thương tích quá nặng, cô sau đó được chẩn đoán chết não.

O.W. là con gái của bà H.W. và ông A.W. - giám đốc một tập đoàn xây dựng ở Anh trị giá 4,5 tỷ USD . Chia sẻ về con gái, bà H.W. kể: "Orla xinh đẹp, độc lập và rất hài hước, với trí thông minh sắc sảo. Con bé thích chăm chút ngoại hình và sống hết mình".

Người mẹ cũng bày tỏ vợ chồng bà quyết định hiến tặng nội tạng của con vì tin rằng đây cũng là điều con muốn nếu có thể cứu được người khác, theo The Independent.

"Việc biết rằng con vẫn 'sống tiếp' qua những cơ thể khác mang lại cho chúng tôi niềm an ủi lớn lao", bà nói.

Ông A.W. cũng bày tỏ Việt Nam là đất nước con gái yêu quý, vì vậy việc đóng góp điều gì đó cho dải đất hình chữ S cũng là điều quan trọng với gia đình.

Bà H.W. nói thêm: “Con bé đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây, nó tận hưởng từng phút giây. Vì vậy, đây là cách chúng tôi cảm ơn các bạn".

Gan, thận và giác mạc của O.W. đã được cấy ghép cho các bệnh nhân tại bệnh viện nơi cô điều trị. Đại diện bệnh viện cũng ca ngợi quyết định của gia đình người Anh là "đầy lòng nhân ái".

"Trước nỗi đau tột cùng, gia đình cô ấy đã đưa ra một quyết định đầy lòng trắc ẩn, vượt lên trên quốc tịch và chủng tộc - đó là hiến tặng nội tạng của cô ấy, mang lại cơ hội sống cho người khác. Một hành trình đã kết thúc, nhưng cuộc sống của cô ấy vẫn tiếp diễn một cách lặng lẽ và kiên cường trong những người khác, những người đã được trao cơ hội thứ hai", bệnh viện cho biết.

Cô gái 19 tuổi người Anh chết não, hiến tạng cứu 3 người Việt Nam Trong giây phút tiễn biệt con, bố mẹ của cô gái O.S.W (19 tuổi, người Anh) không kìm được nước mắt. Bố mẹ ôm hôn đứa con lần cuối trước khi phải rời xa mãi mãi.