Cặp 'chồng cú vợ tiên' nổi tiếng một thời giờ ra sao?

Nổi tiếng nhiều nước nhờ sự chênh lệch ngoại hình, cặp đôi Karna Radheya (Indonesia) và Polly Alexandria Robinson (Anh) luôn gây tò mò về cuộc sống hôn nhân.

Ngày 7/4, Karna Radheya đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân chuyên về chăm sóc vườn tược. Trong video, anh xuất hiện một mình như thường lệ, chăm sóc một khu vườn nhỏ.

Trong khi đó, bài đăng cuối cùng trên Instagram cá nhân của anh là từ 31/1, cũng có cùng nội dung chăm sóc cây cối. Điều này khiến nhiều người theo dõi không khỏi tò mò về cuộc sống gia đình anh. Dưới các bài đăng của chàng trai Indonesia, các bình luận thắc mắc về điều này thường xuyên xuất hiện.

Karna và vợ, Polly Alexandria Robinson, từng có câu chuyện tình gây bão mạng xã hội nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam. Năm 2018, cả hai tổ chức đám cưới sau thời gian hẹn hò.

Điều gây bàn tán là ngoại hình được nhận xét có phần chênh lệch của cặp đôi, khi Karna là chàng trai có vẻ ngoài bình thường còn Polly lại xinh đẹp, cao ráo, là người mẫu có tiếng. Nhiều dân mạng khi ấy còn ví Karna như chàng hoàng tử ếch gặp được công chúa của đời mình, hay gọi cả hai là cặp "chồng cú vợ tiên".

Theo Okezone, cặp đôi gặp nhau ở Bali vào tháng 8/2017, khi Karna là huấn luyện viên lướt sóng còn Polly là du khách.

Ban đầu, bản thân chàng trai Indonesia không hề nghĩ cô gái Anh xinh đẹp sẽ yêu mình. Song càng gặp gỡ, cả hai càng cảm thấy mến nhau và quyết định tiến tới hẹn hò. Polly từng bày tỏ tính cách tốt đẹp của nửa kia là điều cô đánh giá cao nhất.

Thậm chí, nàng mẫu Anh còn là người thường xuyên công khai bày tỏ tình cảm dành cho Karna trên trang cá nhân. "Em yêu anh như anh yêu cà phê: một ly vào buổi sáng và một ly buổi tối, đen đắng, ngọt hay cả hai, dù bây giờ hay mãi về sau", cô viết.

Thời điểm kết hôn, trong khi Karna bị chê không xứng đôi với Polly, người mẫu trẻ cũng hứng nhiều chỉ trích vì bị cho lợi dụng chuyện tình cảm để nổi tiếng. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn bỏ ngoài tai và tập trung vào cuộc sống tân hôn ngọt ngào.

"Đây là định mệnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người nước ngoài nhưng Chúa đã quyết định Polly sẽ là vợ tôi và tôi thực sự biết ơn vì điều này", Karna nói.

Đến tháng 7/2021, cặp vợ chồng tiếp tục chứng minh hôn nhân hạnh phúc bằng việc thông báo có con đầu lòng. Ngoài công việc riêng, cả hai còn sở hữu một nhà hàng nổi tiếng ở Bali mang tên Luku Kitchen.

Bẵng đi một thời gian, người theo dõi bất ngờ khi Karna bỗng xóa hết ảnh vợ con trên tất cả tài khoản mạng xã hội, chỉ chia sẻ hình ảnh đời thường cá nhân. Trong khi đó, vợ anh thậm chí xóa tất cả bài đăng trên tài khoản Instagram có 227.000 người theo dõi. Tuy nhiên, cả hai vẫn theo dõi tài khoản của nhau.

Điều này khiến nhiều người đoán về hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng công khai nói về vấn đề này. Từng trả lời bình luận của một người quen vào tháng 4/2025, Karna ngầm xác nhận rằng anh và bà xã vẫn ổn, gia đình cũng đã chuyển tới Anh sinh sống.

Năm 2022, Karna còn thông báo trên trang cá nhân rằng bắt đầu theo học một trường cao đẳng ở West Yorkshire, Anh và tốt nghiệp năm 2024.