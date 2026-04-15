Hàn Quốc bỏ tù YouTuber náo loạn Seoul

YouTuber người Mỹ Johnny Somali - người từng gây phẫn nộ tại Hàn Quốc vì hôn tượng tưởng niệm nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến - chính thức bị tuyên án 6 tháng tù giam.

Ngày 15/4, tòa án Hàn Quốc kết luận Johnny Somali (tên thật: Ramsey Khalid Ismael, 26 tuổi) phạm nhiều tội danh, bao gồm gây rối trật tự công cộng và phát tán nội dung deepfake nhạy cảm.

“Bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào cộng đồng không xác định để kiếm lợi nhuận qua YouTube, đồng thời phát tán nội dung bất chấp luật pháp Hàn Quốc”, tòa án nêu.

Công tố viên từng đề nghị mức án 3 năm tù, song tòa tuyên án nhẹ hơn khi cho rằng nam YouTuber “không gây tổn hại nghiêm trọng đến nạn nhân”.

Ngoài án tù, Johnny Somali cũng bị cấm làm việc với các tổ chức phục vụ trẻ vị thành niên và người khuyết tật sau khi mãn hạn.

Johnny Somali (tên thật: Ramsey Khalid Ismael, 26 tuổi) bị giới chức Seoul truy tố từ tháng 11/2024 với tội gây rối trật tự công cộng, sau khi đăng video ghi lại cảnh hôn và nhảy phản cảm bên bức tượng tưởng niệm những người phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục trong Thế chiến II trong chuyến đi Hàn Quốc. Kể từ đó, anh bị cấm rời khỏi quốc gia này.

Thanh niên 26 tuổi trước đó cũng nổi tiếng với các nội dung khiêu khích và đã bị cấm trên nhiều nền tảng phát trực tuyến. Anh cũng từng bị cáo buộc quấy rối người dân khi du lịch tại Nhật Bản và Israel, theo BBC.

Somali, có khoảng 5.000 người theo dõi trên YouTube, đã xin lỗi vào tháng 11/2024, nói rằng mình “không hiểu ý nghĩa của bức tượng”. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi về sự chân thành này.

Trong thời gian bị điều tra tại Hàn Quốc, nam YouTuber còn thách thức người dân đánh nhau. Nhiều video trên mạng cho thấy anh bị đuổi đánh, thậm chí bị đấm trên đường phố.

Trước đó, Somali cũng từng gây rối trên phương tiện công cộng, phá hoại cửa hàng tiện lợi và phát trực tiếp nội dung phản cảm nơi công cộng.

Đầu năm 2024, anh bị tạm giữ tại một cuộc biểu tình ở Tel Aviv (Israel) vì có lời lẽ không phù hợp với nữ cảnh sát, nhưng sau đó được thả.

Khi ở Nhật Bản năm 2023, anh tiếp tục gây tranh cãi khi chế giễu người dân bằng các phát ngôn liên quan đến hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Người này sau đó bị phạt 200.000 yen (khoảng 33 triệu đồng) vì gây rối hoạt động kinh doanh tại một nhà hàng bằng việc mở nhạc lớn.