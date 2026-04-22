Quán lẩu gà 'van xin khách đừng tới' ra thông báo khẩn

"Thật sự không làm nổi nữa, mọi người đừng đến nữa", ông Mo - chủ quán "Lẩu gà Mạc Thị" tại thôn Trần, quận Thuận Đức (TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) - lên tiếng trên tài khoản cá nhân ngày 19/4. Ông cho biết quán buộc phải tạm nghỉ một ngày để hồi sức sau thời gian quá tải, theo bjwmb. Việc ông Mo phải "khuyên khách quay đầu" cho thấy quán đã chạm ngưỡng phục vụ, không còn khả năng tiếp nhận thêm thực khách.
Áp lực không chỉ đến từ lượng khách ăn uống tăng vọt, mà còn từ làn sóng người làm nội dung mạng xã hội kéo đến. Xung quanh quán luôn chật kín người cầm điện thoại ghi hình, từ cảnh chặt gà, phục vụ, đến cảnh xếp hàng đều bị quay và phát trực tiếp. Có thời điểm, người đứng xem còn đông hơn người ăn.
Thậm chí, một số tài khoản còn lợi dụng tên tuổi quán để bán "gói thuốc bắc cùng loại" hoặc giả danh chi nhánh, gây hiểu nhầm cho khách. Trước tình trạng này, chủ quán buộc phải lên tiếng đính chính.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Mo thừa nhận mình đã cố "giảm nhiệt" bằng cách tự nói quán dùng "gà đông lạnh", nhưng ngay sau đó bị con trai phủ nhận. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin cho rằng chủ quán dùng tài khoản phụ để chê món ăn "khô và đắt", song nhanh chóng bị cộng đồng phát hiện. Những chi tiết này phần nào cho thấy gia đình ông đang lúng túng trước sự nổi tiếng ngoài ý muốn.
Theo chia sẻ từ gia đình, cường độ làm việc hiện tại đã vượt quá sức chịu đựng. Từ chỗ mỗi ngày chỉ phục vụ khoảng 10 bàn, nay lượng khách tăng lên hơn 200 bàn. Cả nhà phải làm việc từ 6h sáng đến 2h sáng hôm sau, ngủ chưa đến 4 tiếng mỗi ngày.
Ông Mo bị tái phát đau lưng, giọng khàn, có lúc gần như mất tiếng. Con trai chặt gà đến sưng tay, con dâu nhổ lông gà đến bong tróc da, hai con gái kiệt sức, thậm chí đổ bệnh. Nhân viên phụ việc cũng cho biết chỉ làm một tuần đã mệt lả.
Trước khi nổi tiếng, đây chỉ là một quán ăn nhỏ trong khu dân cư. Vợ chồng ông Mo quen dậy từ 5h sáng tập thái cực quyền, 23h đi ngủ, sau giờ làm còn đi dạo, hát karaoke. Quán sử dụng gà thả vườn làm tại chỗ, nước dùng nấu từ thảo dược theo công thức riêng, giá cả phải chăng. Bước ngoặt đến vào cuối tháng 3/2026, khi một video ẩm thực lan truyền trên mạng. Việc ông Mạc không muốn nổi tiếng lại khiến cộng đồng chú ý, kéo nhau đến trải nghiệm, khiến quán nhanh chóng trở thành "hiện tượng" với lượng khách tăng vọt.
Trước làn sóng quan tâm, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ: mở bãi đỗ xe tạm, xây đường bê tông mới, nâng cấp hệ thống điện và viễn thông, bố trí điểm hướng dẫn ẩm thực. Nhiều đầu bếp và tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ phục vụ, phần nào giảm tải cho quán.
Tuy nhiên, bản thân gia đình ông Mạc không xem sự nổi tiếng này là mục tiêu. Trong một cuộc phỏng vấn, bà chủ quán chia sẻ nếu là 10-20 năm trước, họ có thể sẽ tận dụng cơ hội để kiếm tiền. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất là sức khỏe. "Có sức khỏe mới là quan trọng nhất, kiếm bao nhiêu tiền mà phải vào viện thì cũng không đủ", ông Mo thẳng thắn nói.
Bãi giữ xe mới được chính quyền địa phương bố trí gần tiệm lẩu gà để giảm áp lực cho quán. Khách kéo về đông nghẹt sau đoạn clip viral trên mạng xã hội.
