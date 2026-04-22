Quán lẩu gà 'van xin khách đừng tới' ra thông báo khẩn

Trước khi nổi tiếng, đây chỉ là một quán ăn nhỏ trong khu dân cư. Vợ chồng ông Mo quen dậy từ 5h sáng tập thái cực quyền, 23h đi ngủ, sau giờ làm còn đi dạo, hát karaoke. Quán sử dụng gà thả vườn làm tại chỗ, nước dùng nấu từ thảo dược theo công thức riêng, giá cả phải chăng. Bước ngoặt đến vào cuối tháng 3/2026, khi một video ẩm thực lan truyền trên mạng. Việc ông Mạc không muốn nổi tiếng lại khiến cộng đồng chú ý, kéo nhau đến trải nghiệm, khiến quán nhanh chóng trở thành "hiện tượng" với lượng khách tăng vọt.